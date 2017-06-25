Новости сериалов — лучшее за неделю

- HBO возвращается к «Хранителям» Алана Мура — к разработке хотят привлечь Дэймона Линделофа.
- «Игра престолов» — второй трейлер седьмого сезона — предпоследняя глава фэнтезийной телесаги обещает много битв и эпичности.
- Второй сезон «Американских богов» будет длиннее первого — в продолжение тёмного фэнтези войдут десять эпизодов.
- Авторы «Шерлока» займутся многосерийным «Дракулой» — Стивен Моффат и Марк Гэтисс переключились с детектива на вампира.
- Шон Бин сыграет бандитского главаря в многосерийном боевике «Клятва» — за проект берётся потоковый сервис Crackle.
- The CW запускает женский спин-офф «Сверхъестественного» — главную роль отвели шерифу Джоди Миллс.
- Сериал «Орвилл» получил дату выхода — премьера состоится в сентябре и будет двухсерийной.
- «Судья Дредд: Мега-Сити 1» нескоро выйдет на телеэкраны — авторы сериала решили подойти к делу основательно.
- Syfy одобрил съёмки пилота по «Летящим сквозь ночь» Джорджа Мартина — у фантастического триллера высоки шансы на полноценную экранизацию.
- «Звёздный путь: Дискавери» получил дату выхода — свежая телеглава легендарного франчайза стартует на CBS в сентябре.