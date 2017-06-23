Телеканал FOX назначил дату выхода сериала «Орвилл» — многосерийное космическое приключение Сета Макфарлейна («Гриффины», «Третий лишний») стартует в эфире 10 сентября. Премьера будет двухсерийной.

События научно-фантастической комедийной драмы разворачиваются в далёком будущем. Разношёрстная и не слишком дружная команда потрёпанного исследовательского звездолёта «Орвилл» из космического флота землян отправляется в захватывающее космическое путешествие.

Наряду с Макфарлейном, перевоплотившимся в капитана космического судна Эда Мерсера, в актёрском составе значатся Эдрианн Палики («Агенты Щ.И.Т.»), Чад Л. Коулмэн («Пространство»), Скотт Граймз («Правосудие»), Марк Джексон, Питер Мэкон («Декстер»), Пенни Джонсон Джеральд («Касл») и Джей Ли.

Первый эпизод 13-серийного первого сезона срежиссировал Джон Фавро («Железный человек», «Книга джунглей»), который вдобавок числится исполнительным продюсером и основным сценаристом проекта Сетом Макфарлейном. Производственный процесс контролирует студия 20th Century Fox Television.