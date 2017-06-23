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«Легенда о Коловрате» — трейлер с датой премьеры

Фильм «Легенда о Коловрате» обзавёлся трейлером с датой выхода в российский прокат. Одним из продюсеров кинокартины выступает Джаник Файзиев («Турецкий гамбит», «Каникулы строгого режима»). Над сценарием работали Сергей Юдаков, Дмитрий Пальцев, а также Евгений и Дмитрий Раевские. Режиссёр — Иван Шурховецкий.

События масштабного отечественного боевика по мотивам рязанского народного сказания разворачиваются в XIII веке. Раздираемая междоусобицами Русь на волоске от гибели — несметные полчища Золотой Орды, возглавляемой ханом Батыем, обращают в пепел города и заливают русскую землю кровью. Дать решительный отпор захватчику готов отряд рязанцев во главе с отважным молодым воеводой Евпатием Коловратом.

В картине снимаются Илья Малаков, Полина Чернышова, Александр Цой, Алексей Серебряков, Александр Ильин мл., Андрей Бурковский, Тимофей Трибунцев, Игорь Савочкин, Юлия Хлынина и другие.

Премьера состоится 30 ноября 2017 года, а пока наслаждаемся просмотром свежего трейлера фильма «Легенда о Коловрате».

 
 
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Видео Легенда о Коловрате
 6 сентября 2016 года«Легенда о Коловрате» — трейлер
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