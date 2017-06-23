Crash Bandicoot N. Sane Trilogy — играбельная Коко Бандикут и таинственное DLC

Каноничность каноничностью, но сборник Crash Bandicoot N. Sane Trilogy не обойдётся без пары бонусов, которыми оригиналы похвастаться не могли. И речь, само собой, не об улучшенном интерфейсе или ачивках, а о расширенной роли Коко Бандикут и таинственному DLC-набору.

Во-первых, во имя полового равенства в трилогию добавили второго играбельного персонажа: если раньше за Коко Бандикут приходилось играть на уровнях, специально заточенных под её характер и способности, то теперь она неожиданно научилась копировать всё то, что вытворял её брат... и начала делать селфи. Как-то это несправедливо: физические данные Краша Коко пересадили, а вот мозгами сестры с героем никто делиться не стал.

Во-вторых, в сеть утекла пара ачивок к ещё не анонсированному дополнению Crash Bandicoot: Lost Treasures. Предположительно это DLC добавит к первой части пару уровней, основанных на каких-то вырезанных из оригинальной игры материалах, но наверняка никто утверждать не берётся. Даже цену, и ту мы пока не знаем, но речь всё-таки идёт об Activision, так что бесплатно Lost Treasures нам, скорее всего, не дадут (разве что если за предзаказ).