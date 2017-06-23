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Первоисточники: deadline.comtvline.comvariety.comwww.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

The CW запускает женский спин-офф «Сверхъестественного»

Неугомонный The CW не оставляет попыток запустить спин-офф своего чрезмерно долгоиграющего хита «Сверхъестественное», повествующего о приключениях братьев Винчестеров и их борьбе с различной нечистью. Как это нынче модно, главной героиней станет женщина — шериф Джоди Миллс в исполнении Ким Родс, которая была впервые представлена в пятом сезоне и в общей сложности появилась в 12 эпизодах сериала.

Мистическая драма под рабочим названием «Заблудшие сёстры» расскажет о группе молодых женщин, переживших личную трагедию из-за вмешательства сверхъестественных сил. Шериф Миллс возьмёт их под своё крыло и превратит в грозное оружие борьбы со злом. На выходе — сериал хоть и не о братьях, но о «братстве». Ожидается, что задел новому проекту будет дан в рамках 13-го сезона «Сверхъестественного» в отдельном эпизоде — так называемом скрытом пилоте.

Не исключено появление и других знакомых персонажей. Среди основных кандидатов — сирота Клэр Новак, беглянка Алекс Джонс и коллега шерифа Донна Хэнскам. К слову, идея спин-оффа принадлежит фанатам сериала, на протяжении нескольких лет буквально умолявшим создателей разработать отдельный проект для этих героинь.

Предыдущий опыт телеканала успешным назвать нельзя: одна из серий девятого сезона планировалась как пилотный эпизод спин-оффа под названием «Родословная» о противостоянии монстров и охотников из Чикаго, но она настолько никому не понравилась, что проект тут же свернули.

Создателями нового сериала выступят коллеги по оригиналу Эндрю Дабб, Роберт Сингер, Филип Сгриккиа и Роберт Беренс. Дабб и Сингер напишут сценарий. Производством займётся Warner Bros. TV.

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Заблудшие сёстры
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