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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Режиссёр Рон Ховард определит судьбу фильма о Хане Соло

Lucasfilm официально назначила Рона Ховарда новым режиссёром фильма о Хане Соло.

Президент студии Кэтлин Кэннеди прокомментировала:

В Lucasfilm верят, что высшая цель любого фильма — угождать зрителю и оберегать душу серии, созданной Джорджем Лукасом сорок лет назад. Держа это в уме, мы с радостью объявляем, что Рон Ховард станет режиссёром безымянной картины про Хана Соло. В нашем распоряжении замечательный сценарий, съёмочная группа и актёры. Мы намерены создать отличное кино. Съёмки возобновятся 10 июля.

Что ждёт Ховарда? Если честно, ничего весёлого. Ушедшие режиссёры Фил Лорд и Крис Миллер уже отсняли три четверти фильма. Он получит на руки нервную творческую команду, пережившую увольнение своих лидеров, чьи идеи и тон не зашли президенту компании-работодателя. Первым делом Ховард, Кеннеди и сценарист Лоуренс Кэздан посмотрят черновую версию ленты и будут думать, как выходить из дерьмового положения (предпочтительно в белом).

До окончания основных съёмок оставалось три недели (также были предусмотрены дополнительные пять недель пересъёмок в конце года).

Будущее проекта будет зависеть от решений Ховарда. Захочет ли он сохранить что-нибудь из уже сделанного или начнёт с чистого листа. Если Рон предпочтёт последний вариант, то премьера может съехать с 25 мая 2018 года на более поздний срок.

Короче говоря, повторяется история с «Изгоем-один», когда Тони Гилрою пришлось в последний момент сильно перекраивать структуру фильма, хотя и при помощи не отстранённого режиссёра Гарета Эдвардса.

Видимо, нельзя просто так взять и снять спин-офф «Звёздных войн».

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