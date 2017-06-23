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В Steam началась летняя распродажа

Как и было обещано майским информационным сливом, несколько часов назад в Steam началась летняя распродажа. Скидки самых разных форм и размеров ждут и надеются, что вы обязательно оставите в магазине Valve все деньги, что были бережно отложены на отпуск и поездку к морю.

Тех же, кто уже закупил себе всё желаемое за время прошлых распродаж, Valve планирует заманивать уже привычным методом: если вы просмотрите список из десяти предложений, сгенерированных для вас алгоритмом Steam, то получите миленький бонус — несколько виртуальных наклеек для виртуального альбома. Да, безделица, но и требования для её получения жестокими не назвать, так что многим посетителям наверняка окажется не лень просмотреть как минимум один, а то и ряд таких списков. А там, глядишь, и какая-нибудь упущенная игра попадётся на глаза. И работающая без сбоев машина по нежной выкачке денег получит очередную жертву, а Valve — достаточно средств, чтобы отложить релиз Half-Life 3 ещё на часок.

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 14 маяДата летней распродажи в Steam 6 июняНачалась летняя распродажа в GOG
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