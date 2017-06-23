Beyond Good and Evil 2 — демонстрация на движке игры

Мишель Ансель не стал томить публику и провёл первую демонстрацию Beyond Good and Evil 2 всего лишь через несколько дней после CG-трейлера и полноценного анонса этой долгожданной игры.

Конечно, демонстрацией именно игры ролик назвать сложно — да, здесь демонстрируются джетпак и особенности управления космическим кораблём героев, но в первую очередь нам представляют движок и его возможности по работе с масштабом. Мы, видим маленького персонажа, теряющегося на фоне гигантского корабля. Камера смещается, демонстрируя непомерных размеров статую, следом мы видим континент, над которым она возвышается, а потом и вовсе улетаем в космос, чтобы поглядеть на куда большую планету, спутником которой является недавно оставленная. Все эти перемещения и смены масштаба работают без видимых подзагрузок, а игроки смогут побывать на целом ряде планет, так что показанное в ролике, конечно же, внушает.

Боязно, правда, что Анселю и команде не удастся воплотить задуманное — очень уж на многое они замахнулись. Но покуда история в Beyond Good and Evil 2 будет не хуже, чем в оригинале (а повествование, несмотря на открытый мир и масштабы, должны оставить главной частью игры), то авторам можно будет простить любые недовыполненные обещания. Да, даже уровня Мулиньё.