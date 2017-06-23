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КИНО
 
Первоисточник: www.fond-kino.ru Прямая ссылка на новость:

Фонд кино определился с поддержкой проектов лидеров индустрии

Фонд кино выкатил список проектов победителей кинокомпаний-лидеров: из представленных 24 картин финансовую поддержку получили только 16.

Постановки, которые получат помощь на безвозвратной основе: «Конёк-горбунок» («Кинокомпания „СТВ“»), «О чём говорят мужчины 3» («Кинокомпания „СТВ“»), «Урфин Джюс 2» («Кинокомпания „СТВ“») (боже правый!), «Притяжение 2» («Арт Пикчерс Студия»), «Тренер» («Студия „ТРИТЭ“ Никиты Михалкова»), «Трезвый водитель» («ВБД Груп») и «Сердце Пармы» («ПРОФИТ»).

Проекты со смешанной системой финансирования: «Союз спасения» («Дирекция Кино»), «Мифы» («Арт Пикчерс Студия»), «Последний богатырь» («ВБД Груп»), «Супербобровы. Пора домой» («ВБД Груп»), «Ну здравствуй, Оксана Соколова!» (ПРОФИТ), «Новые Ёлки» («ТаББаК») и «Ёлки 7» («ТаББаК»).

И тем, кому придётся работать по схеме стопроцентного возврата: «Три богатыря и Принцесса Египта» («Кинокомпания „СТВ“») и «Он — Дракон 2» («ТаББаК»).

Мимо любого финансирования пролетели проекты Enjoy Movies, «Нон-Стоп Продакшн» и «Централ Партнершип», в том числе и «Физрук спасает Россию». Лесом былы посланы анимационные фильмы от Bazelevs, а также экранизация книги Сергея Лукьяненко «Кваzи». За последний особенно обидно, но логику Попечительского совета Фонда кино, принимавшего финальное решение, нам, разумеется, никто не объяснит.

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