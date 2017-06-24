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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Syfy одобрил съёмки пилота по «Летящим сквозь ночь» Джорджа Мартина

Кабельный канал Syfy не из тех, кто долго запрягает, — месяц назад получив права на экранизацию рассказа Джорджа Мартина «Летящие сквозь ночь», уже оформил заказ на съёмки пилотного эпизода фантастического триллера. Ходят слухи, что идёт активная работа по формированию коллектива сценаристов для создания остальных эпизодов. Если это так, то проект в шаге от продления на полноценный первый сезон.

События разворачиваются в будущем, где Земля оказывается на пороге уничтожения. Команда исследователей отправляется на экипированном по последнему слову техники звездолёте к границам Солнечной системы, чтобы перехватить инопланетный корабль, который может стать ключом к спасению планеты. В шаге от цели экипаж обнаруживает, что бортовой компьютер судна саботирует их миссию, грозя окунуть команду в водоворот кошмаров и безумия.

В 1987 году «Летящие сквозь ночь» Джорджа Мартина пережили полнометражную экранизацию под режиссурой Роберта Коллектора.

Сценарий пилота написал Джеффри Бюхлер («Полуночный экспресс»). Он же числится исполнительным продюсером проекта наряду с Джином Клейном, Дэвидом Бартисом, Дагом Лайманом и другими. Производством займутся студии Universal Cable Productions и Hypnotic.

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