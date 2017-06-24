Второй сезон телеантологии «Гений» посвятят Пабло Пикассо

Телеканал National Geographic определился с исторической фигурой, о которой расскажет во втором сезоне своего дебютного художественного сериала «Гений». После месяцев размышлений и бурных дебатов выбор пал на знаменитого испанского художника Пабло Пикассо, из-под чьей кисти вышло более 50 тысяч работ.

Создатели обещают приоткрыть завесу тайны над загадками личности творца и рассказать эмоциональную, страстную и противоречивую историю его жизни, полную неожиданных и драматических поворотов.

Первая 10-серийная часть антологии, посвящённая гению Альберта Эйнштейна, привлекла к экранам 1,8 млн зрителей в США и 45 млн по всему миру, благодаря чему «Гений» стал самым успешным оригинальным проектом телеканала.

В отличие от первого сезона, основанного на книге Уолтера Айзексона «Эйнштейн. Его жизнь и его Вселенная», второй пока не имеет под собой литературного первоисточника.

В исполнительных продюсерах по-прежнему числятся Рон Ховард, Брайан Грейзер, Гиги Притцкер, Фрэнки Кальфо, а также шоураннер проекта Кен Биллер. Производственный процесс контролируют Imagine TV и OddLot Entertainment. Съёмки начнутся уже в этом году, а в эфире второй сезон появится следующей весной.