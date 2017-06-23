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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Звёздный десант: Предатель Марса» — анонс и тизер

Режиссёр Щиндзи Арамаки («Яблочное зёрнышко», «Космический Пират Харлок») трудится над CG-полнометражкой «Звёздный десант: Предатель Марса» (Starship Troopers: Traitor of Mars) — новым сиквелом фильма Пола Верхувена 1997 года. Преемственность и аутентичность призваны обеспечить сценарист Эдвард Ноймайер, работавший с Верхувеном над первым «Звёздным десантом» и «Робокопом», а также Каспер Ван Дин и Дина Мейер, которые озвучат Джонни Рико и Диззи Флорес.

Джонни Рико понизили в должности и отправили на крошечную спутниковую станцию на Марсе, пока войска Федерации атаковали родную планету жуков. Здесь, вдали от передовой, он спокойно занимался обучение новых рекрутов, но неожиданно на станцию совершают нападение жуки. Флот Федерации слишком далеко, чтобы вовремя прийти на помощь, так что судьба Марса теперь лежит на плечах Рико и его десантников, которым также предстоит выяснить, как жуки смогли подобраться так близко к Земле незамеченными.

Фильм выйдет в однодневный кинопрокат в США 21 августа. Когда он будет доступен на носителях не сообщается, но, надо думать, вскоре после премьеры.

Кстати, это уже второе CG-анимешное развитие франчайза: в 2012-м вышел вполне сносный фильм «Звёздный десант: Вторжение» от того же Арамаки.

 
 
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Видео Звёздный десант: Предатель Марса (Starship Troopers: Traitor of Mars)
 13 октября 2011 годаКомпьютерный десант 25 мая 2012 годаАнглоязычный трейлер CG-аниме «Звёздный десант: Вторжение» 4 июля 2012 годаВторой трейлер аниме «Звёздный десант: Вторжение» 17 ноября 2016 годаПол Верховен не одобрил идею ремейка «Звёздного десанта»
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