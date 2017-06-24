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АНИМЕ
 
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«Страна самоцветов» — тизер

Действие разворачивается в далёком будущем, когда на Земле родились 28 представителей расы «самоцветов». Каждый из них имеет собственное предназначение, и за каждым из них охотятся живущие на шести лунах «лунные люди», цель которых — сделать из «самоцветов» украшения. Фос (или Фосфофиллит) — одна из «самоцветов», не имеющая собственного предназначения и считающаяся одной из самых слабых и бесполезных среди них. До той поры, пока Конго, учитель и управляющий над «самоцветами», не даёт ей задание — работать над энциклопедией по естествознанию.

 
 
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Видео Страна самоцветов (Hōseki no Kuni)
 10 маяАнонс аниме «Страна самоцветов» 19 мая«Страна самоцветов» — авторский состав
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