«Страна самоцветов» — тизер

Действие разворачивается в далёком будущем, когда на Земле родились 28 представителей расы «самоцветов». Каждый из них имеет собственное предназначение, и за каждым из них охотятся живущие на шести лунах «лунные люди», цель которых — сделать из «самоцветов» украшения. Фос (или Фосфофиллит) — одна из «самоцветов», не имеющая собственного предназначения и считающаяся одной из самых слабых и бесполезных среди них. До той поры, пока Конго, учитель и управляющий над «самоцветами», не даёт ей задание — работать над энциклопедией по естествознанию.