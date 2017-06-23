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КИНО
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Всех «Аватаров» начнут снимать в сентябре этого года

Продюсер Джон Ландау рассказал, что съёмки четырёх следующих «Аватаров» официально начнутся 25 сентября. И объяснил схему развития истории:

Все отличные фильмы держатся на персонажах; уровень компетентности сценария определяется тем, насколько универсально понятные и близкие темы в нём поднимаются. Сложно найти что-нибудь более понятное, чем семейный вопрос. В центре каждой части будет история семьи Салли. Любой из сиквелов может считаться отдельным фильмом с хорошо оформленным окончанием. Но общий взгляд на повествование всех четырёх эпизодов покажет зрителям всего мира связанную эпическую сагу.

Похоже, Джон Ландау и Джеймс Кэмерон так увлеклись, что не заметили одну вещь: семейный вопрос уже сильно обесценился.

Главные роли исполнят Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Стивен Лэнг и Сигурни Уивер. Новички серии — Клифф Кёртис и Уна Чаплин. Над сценариями работали Рик Джаффа, Аманда Сильвер, Джош Фридман, Шейн Салерно и режиссёр Джеймс Кэмерон.

«Аватар 2» выйдет 18 декабря 2020 года, «Аватар 3» — 17 декабря 2021-го, «Аватар 4» — 29 декабря 2024-го, и «Аватар 5» — 19 декабря 2025-го.

20 Обсудить
 
Grim Fandango
Лучший комментарий
+20

Черт возьми, полчаса хронометража Мишель Родригез в первом фильме - и на тебе четыре сиквела о семье! Скоро всех контактирующих с Вином Дизелем придётся сажать в карантин.
 1 июняДжеймс Кэмерон не переживает из-за большой паузы между «Аватарами» 9 маяКлифф Кёртис сыграет во всех сиквелах «Аватара» 10 мартаДжеймс Кэмерон подтвердил, что «Аватар 2» не выйдет в 2018 году
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