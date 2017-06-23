Всех «Аватаров» начнут снимать в сентябре этого года

Продюсер Джон Ландау рассказал, что съёмки четырёх следующих «Аватаров» официально начнутся 25 сентября. И объяснил схему развития истории:

Все отличные фильмы держатся на персонажах; уровень компетентности сценария определяется тем, насколько универсально понятные и близкие темы в нём поднимаются. Сложно найти что-нибудь более понятное, чем семейный вопрос. В центре каждой части будет история семьи Салли. Любой из сиквелов может считаться отдельным фильмом с хорошо оформленным окончанием. Но общий взгляд на повествование всех четырёх эпизодов покажет зрителям всего мира связанную эпическую сагу.