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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«В поисках тела» — сэйю и дата выхода

Короткометражная экранизация серии хоррор-новелл Велзарда «В поисках тела» (Karada Sagashi) обзавелась датой выхода (31 июля) и двумя сэйю на главный роли: Аску озвучит Кана Асуми (Мия Тачибана в «Амагами»), а Такахиро — Такуя Эгучи (Хачиман Хикигая в «Мой подростковый ромком не складывается, как и ожидалось»).

Перед школьницей Аской и пятью её друзьями появляется их погибшая одноклассница по имени Харука, которая просит найти части её тела. До тех пор, пока они не найдут и не соберут его, этот день — 9 ноября — будет повторяться вечно, и каждый раз в конце дня их будет убивать таинственная девочка в красном...

Сериал будет состоять из десяти трёхминутных серий, которые выйдут в мобильном приложении Tate Anime («Вертикальное аниме») от студии Production I.G. Приложение было запущено 5 июня, и его предназначение — открыть прекрасный мир аниме тем, кому некогда смотреть телевизор (или тем, у кого и вовсе нет телевизора). Как понятно из названия, особенность сериалов для Tate Anime в том, что они предназначены для просмотра на экране смартфона в вертикальном положении.

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В поисках тела (Karada Sagashi)
 28 апреля«В поисках тела» — анонс 15 мая «Офисная фауна из Африки» — сэйю 26 марта«Странная руководительница: Госпожа Чёрный Генерал» — анонс
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