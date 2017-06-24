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Первоисточники: deadline.comwegotthiscovered.com Прямая ссылка на новость:

FOX объявил дату выхода второго сезона «Изгоняющего дьявола»

Чудом выживший под карающей дланью FOX мистический триллер о современных экзорцистах в мае получил официальное благословение на съёмки продолжения, а теперь обзавёлся и местом в сетке телепремьер. Телеканал FOX определился с датой выхода второго сезона «Изгоняющего дьявола» — сериал вернётся на телеэкраны 29 сентября.

Экранизация одноимённого романа Уильяма Питера Блэтти повествует о священниках Томасе Ортеге (Альфонсо Эррера) и Маркусе Лэнге (Бен Дэниелс), которым вопреки разности взглядов на профессию и окружающий мир предстоит объединиться в неравной битве с абсолютным злом. Второй сезон откроет новую главу в противостоянии божьих воинов и могущественных демонов, желающих поработить человечество.

Известно, что Эррера и Дэниелс вернутся к своим ролям, а вот Джина Дэвис, Алан Рак, Брианна Хоуи и Ханна Касулка если и появятся в продолжении, то мельком: история Рэнсов рассказана, и второй сезон сосредоточится на случае одержимости в другой семье.

К обязанностям режиссёра проекта вернётся Джейсон Энслер, который вдобавок войдёт в число его исполнительных продюсеров. Над сценарием продолжает работать Джереми Слэйтер («Эффект Лазаря»), он же выступает исполнительным продюсером наряду с Энслером, Ролином Джонсом, Рупертом Уайаттом, Роем Ли, Джеймсом Робинсоном, Дэвидом Робинсоном и Барбарой Уолл. Производство курирует 20th Century Fox Television.

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