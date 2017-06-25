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Take-Two отстанет от модов к GTA V

Не стоит недооценивать силу нытья в интернете. Десятки тысяч возмущённых пользователей и журналисты, готовые раздуть из этого сенсацию, способны на многое. Скажем, убедить Take-Two изменить своё поведение в отношении модов к GTA V.

Ну, если точнее, то вопли в сети повлияли на студию Rockstar, которая, в свою очередь, объяснила издателю, что ссорить с публикой на пустом месте, защищая свои действия лживыми аргументами — не лучшая идея. В результате было объявлено, что Take-Two и Rockstar не станут сражаться с модами, влияющими только на одиночную составляющую их произведений, покуда те не нарушают право чьей-нибудь интеллектуальной собственности. Последний пункт, как и ряд других уточнений в оригинальном тексте, явно нужен исключительно ради защиты Take-Two и Rockstar от потенциальных исков — не думаем, что они начнут всерьёз гоняться за модами с рожами известных персонажей и тому подобными мелочами. Но тем не менее.

Что, однако, странно: с момента публикации заявления Rockstar прошли уже сутки, а создатели OpenIV до сих пор молчат. В сети, впрочем, уже появилась новая рабочая версия программы — не на её сайте, но всё же. Скорее всего, неприятности OpenIV остались позади, но мы всё-таки обновим эту новость, когда ситуация прояснится окончательно.

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Темы
 
GTA V (PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, PC)
 18 июняOpenIV под запретом — Take-Two убило программу по модификации GTA V
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