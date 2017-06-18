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Первоисточники: openiv.comstore.steampowered.com Прямая ссылка на новость:

OpenIV под запретом — Take-Two убила программу по модификации GTA V

Пока большинство издателей использовали E3, чтобы демонстрировать там свои достижения, Take-Two Interactive воспользовался суматохой и попытался незаметно провернуть пренеприятное дельце: закрыть OpenIV и, по сути, запретить моды к GTA V. Только вот мы говорим о GTA V, одной из крупнейших игр последнего десятилетия. Само собой, действия Take-Two Interactive не прошли незамеченными!

Но давайте по порядку. Что именно случилось? Ну, около десятка лет назад на свет появилась программа OpenIV — удобный редактор и менеджер файлов к GTA IV, возможности которого легли в основу огромного числа модов сначала к GTA IV, а потом и Max Payne 3 с GTA V. Всё это время студия Rockstar всячески поддерживала творческую жилку своих фанатов и даже делилась ссылками на особо интересные произведения, созданные не без помощи OpenIV. Ничего не предвещало беды... и тут на днях разработчики OpenIV получили от Take-Two Interactive письмо с требованием незамедлительно прекратить разработку и распространение своей программы.

Что именно случилось непонятно до сих пор. Издатель утверждает, что OpenIV помогает пользователям ломать GTA Online, но штука в том, что именно OpenIV была сознательно создана так, чтобы не работать с сетевой составляющей GTA V. Читеры в игре действительно существуют, но на них смерть OpenIV не отразится никак. А вот на всех тех игроках, для которых моды продлевали одиночной GTA V жизнь — отразится. И сильно.

Публику это предсказуемо разозлило. Начиная от журналистов, бросившихся писать о случившемся сразу после окончания E3, и заканчивая простыми пользователями в Steam, стараниями которых у Grand Theft Auto V появился «Кране отрицательный» рейтинг среди обзоров за последний месяц, а общее число положительных отзывов упало до 70%.

Хочется верить, что уже в ближайшие дни, если не часы, эта новость потеряет свою актуальность, ведь ситуация вышла поистине идиотская. Но пока мы можем лишь предложить всем владельцам Steam-версии GTA V пройти на страничку игры и добавить свой отрицательный обзор к растущему потоку. Это вам не петиции: рейтинг в Steam неизбежно отразится на продажах, а продажи — редкая вещь, на которую издателям не наплевать.

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Темы
 
GTA V (PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, PC)
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