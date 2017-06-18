«Ресторан из другого мира» — сэйю и трейлер

Стартующая 3 июля телеэкранизация ранобэ «Ресторан из другого мира» (Isekai Shokudō) обзавелся расширенным составом сэйю и первым трейлером.
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Сэйю
|Владелец ресторана
|Дзюничи Сувабе
|Уорик Аркэнджело в «Гангста»
|Алетта
|Сумирэ Уэсака
|Оноэ Серика в «Дитя Хаоса», Галилео Галилей в «Нобунагане»
|Дочь некоего магического существа, работающая в ресторане один день в неделю.
|Куро
|Саори Онищи
|Ла Фолиа Рихавеин в «Бей в кровь», Канон Чиёндо в «Необычном в магической школе»
|Официантка.
|Сара
|Киёно Ясуно
|Конеко в «Хаматоре»
|Охотница за сокровищами.
|Красная Королева
|Щизука Ито
|Харука Морищима в «Амагами», Каори Кандзаки в «Индексе Волшебства»
|Легендарный демонический дракон.
|Тацугоро
|Хоочуу Ооцука
|Сато в «Адзине», Джордж Миягуску в «Кровь+»
|Знаменитый великий фехтовальщик.
|Алториус
|Мотому Киёкава
|Козо Фуюцуки в «Евангелионе», Хакама Щирануи в «Ящике Медаки»
|Легендарный маг и старейший постоянный посетитель ресторана.
|Генрих Зеелеманн
|Томоказу Сугита
|Саката Гинтоки в «Гинтаме», Джозеф Джостар в «Безумных приключениях ДжоДжо»
|Рыцарь некоего герцогства, управляющий удаленной крепостью.
|Альфонс
|Фумихико Тачики
|Гендо Икари в «Евангелионе», Хейзо Хасегава в «Гинтаме»
На цокольном этаже углового здания в торговом квартале неподалёку от офисного центра располагается ресторанчик под немудрёным названием «Кошкин ресторан западной кухни» (или просто «Некоя»). Открыли его лет пятьдесят назад, а название своё он получил благодаря изображению кошки, украшающему входную дверь. Ресторанчик давно облюбовали офисные служащие, которые ценят обширное меню «Некои» (в него, несмотря на название заведения, входят далеко не только западные блюда). Однако есть у этого непримечательного местечка один секрет: каждую субботу двери ресторана закрываются для обычных гостей, а места за столиками занимают «особые посетители», «гости из того мира», угощающиеся яствами, которых никто из обычных людей никогда не пробовал.
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Авторы
|Режиссёр и сценарист
|Масато Дзинбо
|«Дитя Хаоса»
|Создатель оригинального дизайна персонажей
|Кацуми Энами
|Дизайнер персонажей
|Такао Сано
|«Читосе тебя достанет!»
|Второй дизайнер персонажей
|Кейичи Сано
|«Бей в кровь»
|Студия
|Silver Link