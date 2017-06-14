Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 231: Петросянить по-настоящему

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Содержание
|00:00:56 —
|Отзывы к предыдущему выпуску
|00:03:12 —
|Трейлер фильма «Сделано в Америке»
|00:06:13 —
|Джейк Джилленхол отправится на Вторую мировую
|00:08:27 —
|Чудо-заголовки новостей
|00:09:58 —
|Постеры «Трансформеров 5» и «Дюнкерка»
|00:11:15 —
|Провал «Охотников за привидениями» не забыт
|00:28:16 —
|Минкульт и фиксация доли одного фильма в прокате
|00:31:45 —
|Рибейт приходит в регионы России
|00:35:20 —
|«Чёрная вода» — трейлер нового фильма Романа Каримова
|00:36:01 —
|«Тёмная вселенная» обзавелась новыми монстрами
|00:43:08 —
|Даг Лайман у руля подросткового романа
|00:43:51 —
|Трейлер «Тайны Коко», отрывок «Взрывной блондинки»
|00:44:55 —
|Новая подружка «Человека-муравья и Осы»
|00:49:49 —
|Мелисса Маккарти сыграет жену Санта-Клауса
|00:55:13 —
|Непонятый «Чаппи»
|00:57:34 —
|Дэймон Линделоф о «Чужом: Завете»
|00:59:45 —
|Тизер и постер «Чёрной Пантеры»
|01:09:47 —
|«Яндекс.Такси» профинансирует кино про себя
|01:12:40 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|01:40:38 —
|Дичь недели
|01:45:32 —
|Юра о фильме «Эксперимент „Офис“» (со спойлерами)
|01:49:16 —
|Евгений о фильме «Шпион по соседству»
|01:50:26 —
|«Мумия» (обсуждение со спойлерами)
|01:59:39 —
|Благодарим наших спонсоров
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