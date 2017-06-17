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«Атака на Титана» вернётся в следующем году

У нас для вас две новости — хорошая и плохая. Хорошая: третьего сезона «Атаки на Титана» не придётся ждать ещё четыре года. Плохая: ждать всё-таки придётся. В конце вышедшего сегодня последнего эпизода «Атаки на Титана 2» (Shingeki no Kyojin 2) было объявлено, что третий сезон стартует в 2018 году. Увы, такие животрепещущие вопросы, как в каком именно сезоне 2018-го и сколько на этот раз будет эпизодов, пока остаются без ответов.

Зато у сериала уже есть тизер, короткий, малоинформативный и без единого кадра анимации:

 
 
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Видео Атака на Титана 3 (Shingeki no Kyojin 2)
 24 марта«Атака на Титана 2» — второй трейлер и постер 5 апреля«Атака на Титана 2» — 01 18 январяГолливуд экранизирует «Атаку на Титана»
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