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Первоисточники: deadline.comdeadline.comdeadline.com Прямая ссылка на новость:

Джейсон О’Мара пополнил актёрский состав «Человека в высоком замке» от Amazon

Джейсон О'Мара («Агенты Щ.И.Т.») влился в актёрский состав футуристической драмы «Человек в высоком замке» потокового сервиса Amazon, основанной на одноимённом романе Филипа К. Дика. Антиутопия рассказывает, что могло бы произойти, проиграй антигитлеровская коалиция Вторую мировую войну: восточное побережье США контролирует нацистская Германия, западное — Япония, нейтральная же часть стала пристанищем для движения Сопротивления во главе с таинственным Человеком в высоком замке.

О'Мара исполнит одну из ведущих партий в третьем сезоне сериала — Уайатта Прайса, в разгар войны вместе с семьей иммигрировавшего из Ирландии в США. Как и большинство сопротивленцев из нейтральной полосы, он научился выживать, торгуя на чёрном рынке, но остался верен своим убеждениям. Наряду с Джейсоном О’Марой к сериалу присоединится Уильям Форсайт («Подпольная империя»), которому досталась роль первого директора ФБР Джона Эдварда Гувера — личности властной и крайне спорной.

В исполнительных продюсерах третьего сезона числятся Ридли Скотт, Дэвид В. Цукер, Ричард Хейус, Иса Дик Хакетт, Дэниел Персивал, а новый шоураннер проекта Эрик Овермиер («Босх»). Дата выхода третьего сезона пока не назначена.

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