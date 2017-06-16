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КИНО
 
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Элизабет Бэнкс обвинила Стивена Спилберга в сексизме и огребла люлей

Актриса и режиссёр Элизабет Бэнкс была настолько любезна, что предоставила нам сегодня Мораль Дня.

Инцидент случился на вручении кинопремии, где Бэнкс награждали за то, что она женщина (почти даже не шутка). Бэнкс толкнула речь и ненароком врезала по шарам Стивену Спилбергу (такие вещи часто случаются):

Я ходила на «Индиану Джонса», «Челюсти», да на все фильмы Стивена Спилберга. Между прочим, он не снял ни одной картины с главным женским персонажем! Извини, Стивен, не хотела сдавать твою задницу с потрохами, но это правда.

Во время этой проникновенной речи зрители громко замечали обратное — Спилберг в 1985 году поставил драму «Цветы лиловые полей». Мало того что в ней присутствует главная героиня, так она ещё и чернокожая. Бэнкс не услышала комментарии, закончила речь и довольная собой ушла со сцены.

Дальнейшие события вполне предсказуемы — в «Твиттере» её ожидала злая толпа афроамериканцев. Короче, актрисе-режиссёру насовали гневных сообщений по самое не балуйся, и ей пришлось извиняться уже перед всеми: дескать, она вспоминала последние ленты Спилберга (ну, знаете, типа «Челюстей», которые вышли буквально вчера).

Мораль: не будь дурочкой, как Элизабет Бэнкс. Будь как Спилберг — снимай фильмы про женщин без оглядки на социальные тренды.

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