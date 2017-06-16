«Мазингер Z: Кино» — трейлер

Полнометражка «Мазингер Z: Кино» (Gekijōban Mazinger Z) обзавелась первым коротким трейлером, синопсисом, а также получила композитора Тощиюки Ватанабе («Величественные принцы», «Космически братья»), чей отец Мичиаки Ватанабе сочинял саундтреки ещё к самому первому «Мазингеру Z».

Прошло десять лет с тех пор, юный Кодзи Кабуто с помощью суперробота Мазингера Z и друзей из лаборатории фотонной энергии одолел безумного учёного доктора Хелла, положил конец угрозе и вернул мир на нашу планету. Теперь Кодзи пошёл по стопам своих отца и деда и тоже стал учёным. Глубоко под горой Фудзи он обнаруживает гигантское сооружение, внутри которого встречает загадочную форму жизни... Над человечеством нависает новая угроза и будущее Земли вновь оказывается в руках Кодзи и Мазингера Z.