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«Мазингер Z: Кино» — трейлер

Полнометражка «Мазингер Z: Кино» (Gekijōban Mazinger Z) обзавелась первым коротким трейлером, синопсисом, а также получила композитора Тощиюки Ватанабе («Величественные принцы», «Космически братья»), чей отец Мичиаки Ватанабе сочинял саундтреки ещё к самому первому «Мазингеру Z».

Прошло десять лет с тех пор, юный Кодзи Кабуто с помощью суперробота Мазингера Z и друзей из лаборатории фотонной энергии одолел безумного учёного доктора Хелла, положил конец угрозе и вернул мир на нашу планету. Теперь Кодзи пошёл по стопам своих отца и деда и тоже стал учёным. Глубоко под горой Фудзи он обнаруживает гигантское сооружение, внутри которого встречает загадочную форму жизни... Над человечеством нависает новая угроза и будущее Земли вновь оказывается в руках Кодзи и Мазингера Z.

 
 
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Видео Мазингер Z: Кино (Gekijōban Mazinger Z)
 9 апреля«Мазингер Z: Кино» — анонс, авторы, тизер и постер
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