Самые продаваемые ранобэ мая 2017 года

Рейтинг продаж по сериям
«Цеплять девчонок в Подземелье дурно» (Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka) — 129 895
«Эроманга-сенсей» (Eromanga Sensei) — 91 636
«Благослови этот чудесный мир!» (Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo!) — 81 468
«Хроника Акаши — худшего преподавателя магии» (Rokudenashi Majutsu Koushi to Akashic Records) — 69 454
«Индекс волшебства: Новый Завет» (Shinyaku Toaru Majutsu no Index) — 62 001
«Искусство меча Online» (Sword Art Online) — 50 947
«Ре: Жизнь с нуля в другом мире» (Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu) — 44 625
«Сатана за работой!» (Hataraku Maou-sama!) — 41 218
«Убийца гоблинов» (Goblin Slayer) — 40 591
«Арифурэта: От обычной работы до сильнейшего в мире» (Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou) — 39 683
«Было бы лучше, если бы здесь была только младшая сестра» (Imouto Sae Ireba Ii.) — 37 047
«Детектив Конан: Багряное любовное письмо» (Meitantei Conan Karakurenai no Love Letter) — 28 787
«Добро пожаловать в класс превосходства» (Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e) — 27 365
«Бесконечное небо» (IS: Infinite Stratos) — 26 431
«Забывчивый детектив» (Boukyaku Tantei Series) — 25 572
«Волчица и пряности» (Ookami to Koushinryou) — 25 385
«Абсолютное одиночество» (Zettai Naru Isolator) — 25 341
«Как из заурядной девушки воспитать героиню» (Saenai Heroine no Sodatekata) — 23 485
«Что ты будешь делать во время апокалипсиса? Будешь ли ты занят? Могу ли я спасти тебя?» (Shuumatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii desu ka? Sukutte Moratte Ii desu ka?) — 23 113
«О моём перерождении в слизь» (Tensei shitara Slime Datta Ken) — 22 911
Рейтинг продаж по томам
«Цеплять девчонок в Подземелье дурно» (том 12) — 104 528
«Индекс волшебства: Новый Завет» (том 18) — 60 729
«Сатана за работой!» (том 17) — 41 218
«Благослови этот чудесный мир!» (том 11) — 35 667
«Арифурэта: От обычной работы до сильнейшего в мире» (том 6) — 33 541
«Убийца гоблинов» (том 5) — 33 161
«Бесконечное небо» (том 11) — 26 431
«Абсолютное одиночество» (том 4) — 25 341
«Записки Кёко Окитэгами» (Okitegami Kyouko no Urabyoushi) — 25 235
«Волчица и пряности» (том 19) — 24 487
«Было бы лучше, если бы здесь была только младшая сестра» (том 7) — 22 767
«Добро пожаловать в класс превосходства» (том 6) — 20 488
«Амбиции Оды Нобуны» (Oda Nobuna no Yabou) (том 18) — 16 924
«Новый „Тэнти — лишний!“. История Рёоки: „Тэнти — лишний!“ GXP» (Shin Tenchi Muyou! Ryououki Gaiden: Tenchi Muyou! GXP) (том 15) — 16 839
«Эроманга-сенсей» (том 1) — 16 784
«Повар у наёмничьего отряда» (Youheidan no Ryouriban) (том 3) — 16 206
«Моя идеальная жизнь» (Risou no Himo Seikatsu) (том 9) — 15 335
«Только Чувства Онлайн» (Only Sense Online) (том 12) — 15 245
«Волейбол» (Haikyuu!! Shousetsu-ban!!) — 14 798
Идущий на малых экранах спин-офф лишь слегка подогрел интерес к основной серии «Цеплять девчонок в Подземелье дурно»: двенадцатый том превзошёл результат одиннадцатого (80 939 проданных копий в месяц выхода), но не сумел дотянуть до десятого (115 946 копий).
Если раньше «Эроманга-сенсей» и «Хроника Акаши» шли на равных, то теперь лидер среди ранобэ, получивших адаптации весной, определился: «Эроманга-сенсей» почти на уровне апреля (−15,2%), в то время как «Хроника Акаши» сдала едва ли не вдвое (−45,6%) — к тому же у «Эроманги-сенсея» 9 июня вышел новый том, что подстегнёт продажи.
«Ре: Жизнь с нуля в другом мире» вылетела из первой пятёрки. Событие примечательное, ведь серия продержалась в топ-5 тринадцать месяцев подряд — с апреля 2016 года. Самое время запускать в производство если не второй сезон, так хоть спин-офф.
Восемнадцатый том ранобэ «Индекс волшебства: Новый Завет» продаётся на уровне предыдущего, до того же за четыре тома продажи упали с 94 989 до 58 620 копий в первый месяц.
А падение тиража «Сатаны за работой!» пока останавливаться не собирается: в месяц выхода было продано 57 041 пятнадцатых томов, 50 057 шестнадцатых, а теперь всего 41 218 семнадцатых.
Ещё хуже обстоят дела «Бесконечного неба» — со времён пиковых для серии шестого-седьмого томов, продававшихся примерно по 190 000 экземпляров каждый, продажи камнем летят вниз. Первостепенную роль играет отсутствие поддержки сериала, но и неспешность автора тоже имеет значение: восьмой том вышел в апреле 2013 года, девятый спустя ровно год, десятый пришлось ждать до июля 2015-го, а одиннадцатый поступил в продажу лишь в мае — почти через два года после предыдущего.
Но если у таких долгих серий, к тому же уже получивших адаптацию, падение продаж ожидаемо, то у «Было бы лучше, если бы здесь была только младшая сестра» негативная динамика настораживает — от 30 214 копий у пятого тома, через 27 069 у шестого к 22 767 у седьмого. Неужели аудитория переметнулась к «Эроманга-сенсею»? Благо, эта младшая сестра получит своё аниме уже осенью.
Если уж брать новые серии, тиражи «Арифурэты» понемногу растут, хотя на последнем томе статистика оказалась слегка подпорчена, но он отстаёт на каких-то пятьсот копий, а если смотреть с третьего тома, то серия прибавила 10 000 копий. Неплохо выросли и продажи «Убийцы гоблинов» — до 33 161 с 25 330 ранобэ у предыдущего тома.
Вернёмся к сериям, аниме-адаптации которых выходят в весеннем сезоне: «Как из заурядной девушки воспитать героиню» почти не потеряла по сравнению с апрелем (−14,6%), «Что ты будешь делать во время апокалипсиса? Будешь ли ты занят? Могу ли я спасти тебя?» также держится достойно (−24%), а вот «Книга магии для начинающих с нуля» вылетела из рейтинга.