Самые продаваемые ранобэ мая 2017 года

Рейтинг продаж по сериям

Рейтинг продаж по томам

Идущий на малых экранах спин-офф лишь слегка подогрел интерес к основной серии «Цеплять девчонок в Подземелье дурно»: двенадцатый том превзошёл результат одиннадцатого (80 939 проданных копий в месяц выхода), но не сумел дотянуть до десятого (115 946 копий).

Если раньше «Эроманга-сенсей» и «Хроника Акаши» шли на равных, то теперь лидер среди ранобэ, получивших адаптации весной, определился: «Эроманга-сенсей» почти на уровне апреля (−15,2%), в то время как «Хроника Акаши» сдала едва ли не вдвое (−45,6%) — к тому же у «Эроманги-сенсея» 9 июня вышел новый том, что подстегнёт продажи.

«Ре: Жизнь с нуля в другом мире» вылетела из первой пятёрки. Событие примечательное, ведь серия продержалась в топ-5 тринадцать месяцев подряд — с апреля 2016 года. Самое время запускать в производство если не второй сезон, так хоть спин-офф.

Восемнадцатый том ранобэ «Индекс волшебства: Новый Завет» продаётся на уровне предыдущего, до того же за четыре тома продажи упали с 94 989 до 58 620 копий в первый месяц.

А падение тиража «Сатаны за работой!» пока останавливаться не собирается: в месяц выхода было продано 57 041 пятнадцатых томов, 50 057 шестнадцатых, а теперь всего 41 218 семнадцатых.

Ещё хуже обстоят дела «Бесконечного неба» — со времён пиковых для серии шестого-седьмого томов, продававшихся примерно по 190 000 экземпляров каждый, продажи камнем летят вниз. Первостепенную роль играет отсутствие поддержки сериала, но и неспешность автора тоже имеет значение: восьмой том вышел в апреле 2013 года, девятый спустя ровно год, десятый пришлось ждать до июля 2015-го, а одиннадцатый поступил в продажу лишь в мае — почти через два года после предыдущего.

Но если у таких долгих серий, к тому же уже получивших адаптацию, падение продаж ожидаемо, то у «Было бы лучше, если бы здесь была только младшая сестра» негативная динамика настораживает — от 30 214 копий у пятого тома, через 27 069 у шестого к 22 767 у седьмого. Неужели аудитория переметнулась к «Эроманга-сенсею»? Благо, эта младшая сестра получит своё аниме уже осенью.

Если уж брать новые серии, тиражи «Арифурэты» понемногу растут, хотя на последнем томе статистика оказалась слегка подпорчена, но он отстаёт на каких-то пятьсот копий, а если смотреть с третьего тома, то серия прибавила 10 000 копий. Неплохо выросли и продажи «Убийцы гоблинов» — до 33 161 с 25 330 ранобэ у предыдущего тома.

Вернёмся к сериям, аниме-адаптации которых выходят в весеннем сезоне: «Как из заурядной девушки воспитать героиню» почти не потеряла по сравнению с апрелем (−14,6%), «Что ты будешь делать во время апокалипсиса? Будешь ли ты занят? Могу ли я спасти тебя?» также держится достойно (−24%), а вот «Книга магии для начинающих с нуля» вылетела из рейтинга.