Самые продаваемые ранобе февраля 2017 года

Рейтинг продаж по сериям
- «Искусство меча Online» (Sword Art Online) — 322 112
- «Необычное в магической школе» (Mahouka Koukou no Rettousei) — 176 493
- «Военная хроника маленькой девочки» (Youjo Senki) — 93 660
- «Благослови этот чудесный мир!» (Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo!) — 85 979
- «Ре: Жизнь с нуля в другом мире» (Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu) — 71 803
- «Твоё имя» (Kimi no Na wa) — 44 202
- «Подручный Луизы-Нулизы» (Zero no Tsukaima) — 37 317
- «А ты думал, что девушки не бывают в Сети?» (Netoge no Yome wa Onna no Ko Janai to Omotta?) — 27 632
- «Драконья работа» (Ryuuou no Oshigoto!) — 27 219
- «Благослови этот чудесный мир! Спин-офф» (Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! Spin-off) — 25 663
- «Верховный владыка» (Overlord) — 24 012
- «86» (86 -eightysix-) — 23 599
- «Восьмой сын? Не бывать этому!» (Hachi-nan tte, Sore wa Nai Deshou!) — 21 983
- «Дневник мудреца из параллельной вселенной» (Arafoo Kenja no Isekai Seikatsu Nikki) — 20 856
- «Танец клинка духовного элементалиста»(/anime/seireitsukainobladedance/) (Seirei Tsukai no Blade Dance) —20 758
- «Сатана за работой! Старшая школа Н!» (Hataraku Maou-sama! Highschool N!) — 20 531
- «Цветочная воительница» (Flower Knight Girl) — 18 466
- «Нет игры, нет жизни» (No Game, No Life) — 18 291
- «Легенды» (Monogatari Series) — 17 431
- «Из гарема в лабиринте другой вселенной» (Isekai Meikyuu de Harem wo) — 16 862
Рейтинг продаж по томам
- «Искусство меча Online» (том 19) —227 707
- «Необычное в магической школе» (том 21) — 149 791
- «Подручный Луизы-Нулизы» (том 22) —36 750
- «Военная хроника маленькой девочки» (том 1) — 27 932
- «А ты думал, что девушки не бывают в Сети?» (том 13) — 26 935
- «Твоё имя» (Kimi no Na wa. Kadokawa Bunko) — 26 894
- «86» — 23 599
- «Восьмой сын? Не бывать этому!» (том 10) — 21 983
- «Танец клинка духовного элементалиста» (том 16) — 20 758
- «Сатана за работой! Старшая школа Н!» — 20 531
- «Дневник мудреца из параллельной вселенной» (том 2) — 18 857
- «Военная хроника маленькой девочки» (том 2) — 17 335
- «Из гарема в лабиринте другой вселенной» (том 7) — 16 862
- «Моя геройская академия: Архивы Юэй» (Boku no Hero Academia Yuuei Hakusho) (том 2) — 14 718
- «Легенды: Вне сезонов» (том 4) — 14 217
- «Драконья работа» (том 5) — 13 914
- «Сказочные хроники» (Fairytale Chronicle: Kuukiyomenai Isekai Life) (том 13) — 13 913
- «Военная хроника маленькой девочки» (том 3) — 13 104
- «Ре: Жизнь с нуля в другом мире» (том 11) — 12 835
- «Благослови этот чудесный мир!» (том 1) — 12 201
«Искусство меча Online», как и следовало ожидать, возглавило чарт продаж с солидным запасом. В честь выхода нового тома и фильма в одном из недельных топов даже промелькнул самый первый том, его общий тираж впечатляет — 816 417.
«Военная хроника маленькой девочки» в феврале сбавила обороты, и тем не менее: 93 660, плюс ещё 135 849 в январе — весьма неплохо для серии, которая раньше топов и не видывала.
Но до самых успешных по влиянию на продажи ранобе аниме прошлого года добраться не получится: если продажи «Военной хроники» уже пошли на спад, то «Благослови этот чудесный мир!», наоборот, демонстрирует потрясающую «выносливость» — с января 2016 года серия ни разу не покинула топ, лишь однажды оказавшись за пределами первой десятки, а с выходом нового сезона активизировалась больше прежнего: 111 642 ранобе за месяц, считая вместе со спин-оффом, — и это притом, что в феврале не выходило новых томов. Тираж всех томов в сумме за прошлый год составил 1 174 562 — и в этом есть все шансы повторить успех.
«Ре: Жизнь с нуля в другом мире» уступает немного, но почти по всем параметрам: и в топе февраля, и по результатам прошлого года (общий тираж составил 1 000 381), и по времени нахождения в топе — серия в нём с апреля, но может похвастаться тем, что ни разу не выпадала из топ-5. Отставание объясняется форой в несколько месяцев, которую имело «Благослови этот чудесный мир!». Сходны они и по характеру продаж, довольно ровных от месяца к месяцу, и распределяющихся между томами: так, у «Ре» за февраль в сумме 71 803 проданных ранобе при самых высоких продажах тома в 12 835, а у «Благослови этот чудесный мир!» вообще первый том попал на двадцатое место.
Из других наших старых знакомых стоит отметить «Необычное в магической школе», «Верховного владыку» и «Нет игры, нет жизни», не зря получающих новые полнометражки и сезоны, — они тоже постоянно обитают в чарте. У «Легенд» львиная доля продаж пришлась на вышедший в январе том, покинувший двадцатку с суммарным результатом в 118 407 за два месяца. Наконец, у «Подручного Луизы-Нулизы», про которого кто-то уже мог и забыть, вышел финальный том.