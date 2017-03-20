Самые продаваемые ранобе февраля 2017 года

Рейтинг продаж по сериям

Рейтинг продаж по томам

«Искусство меча Online», как и следовало ожидать, возглавило чарт продаж с солидным запасом. В честь выхода нового тома и фильма в одном из недельных топов даже промелькнул самый первый том, его общий тираж впечатляет — 816 417.

«Военная хроника маленькой девочки» в феврале сбавила обороты, и тем не менее: 93 660, плюс ещё 135 849 в январе — весьма неплохо для серии, которая раньше топов и не видывала.

Но до самых успешных по влиянию на продажи ранобе аниме прошлого года добраться не получится: если продажи «Военной хроники» уже пошли на спад, то «Благослови этот чудесный мир!», наоборот, демонстрирует потрясающую «выносливость» — с января 2016 года серия ни разу не покинула топ, лишь однажды оказавшись за пределами первой десятки, а с выходом нового сезона активизировалась больше прежнего: 111 642 ранобе за месяц, считая вместе со спин-оффом, — и это притом, что в феврале не выходило новых томов. Тираж всех томов в сумме за прошлый год составил 1 174 562 — и в этом есть все шансы повторить успех.

«Ре: Жизнь с нуля в другом мире» уступает немного, но почти по всем параметрам: и в топе февраля, и по результатам прошлого года (общий тираж составил 1 000 381), и по времени нахождения в топе — серия в нём с апреля, но может похвастаться тем, что ни разу не выпадала из топ-5. Отставание объясняется форой в несколько месяцев, которую имело «Благослови этот чудесный мир!». Сходны они и по характеру продаж, довольно ровных от месяца к месяцу, и распределяющихся между томами: так, у «Ре» за февраль в сумме 71 803 проданных ранобе при самых высоких продажах тома в 12 835, а у «Благослови этот чудесный мир!» вообще первый том попал на двадцатое место.

Из других наших старых знакомых стоит отметить «Необычное в магической школе», «Верховного владыку» и «Нет игры, нет жизни», не зря получающих новые полнометражки и сезоны, — они тоже постоянно обитают в чарте. У «Легенд» львиная доля продаж пришлась на вышедший в январе том, покинувший двадцатку с суммарным результатом в 118 407 за два месяца. Наконец, у «Подручного Луизы-Нулизы», про которого кто-то уже мог и забыть, вышел финальный том.