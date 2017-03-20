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Самые продаваемые ранобе февраля 2017 года

Рейтинг продаж по сериям

  1. «Искусство меча Online» (Sword Art Online) — 322 112
  2. «Необычное в магической школе» (Mahouka Koukou no Rettousei) — 176 493
  3. «Военная хроника маленькой девочки» (Youjo Senki) — 93 660
  4. «Благослови этот чудесный мир!» (Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo!) — 85 979
  5. «Ре: Жизнь с нуля в другом мире» (Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu) — 71 803
  6. «Твоё имя» (Kimi no Na wa) — 44 202
  7. «Подручный Луизы-Нулизы» (Zero no Tsukaima) — 37 317
  8. «А ты думал, что девушки не бывают в Сети?» (Netoge no Yome wa Onna no Ko Janai to Omotta?) — 27 632
  9. «Драконья работа» (Ryuuou no Oshigoto!) — 27 219　
  10. «Благослови этот чудесный мир! Спин-офф» (Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! Spin-off) — 25 663
  11. «Верховный владыка» (Overlord) — 24 012
  12. «86» (86 -eightysix-) — 23 599
  13. «Восьмой сын? Не бывать этому!» (Hachi-nan tte, Sore wa Nai Deshou!) — 21 983
  14. «Дневник мудреца из параллельной вселенной» (Arafoo Kenja no Isekai Seikatsu Nikki) — 20 856
  15. «Танец клинка духовного элементалиста»(/anime/seireitsukainobladedance/) (Seirei Tsukai no Blade Dance) —20 758
  16. «Сатана за работой! Старшая школа Н!» (Hataraku Maou-sama! Highschool N!) — 20 531
  17. «Цветочная воительница» (Flower Knight Girl) — 18 466
  18. «Нет игры, нет жизни» (No Game, No Life) — 18 291
  19. «Легенды» (Monogatari Series) — 17 431
  20. «Из гарема в лабиринте другой вселенной» (Isekai Meikyuu de Harem wo) — 16 862

Рейтинг продаж по томам

  1. «Искусство меча Online» (том 19) —227 707
  2. «Необычное в магической школе» (том 21) — 149 791
  3. «Подручный Луизы-Нулизы» (том 22) —36 750
  4. «Военная хроника маленькой девочки» (том 1) — 27 932
  5. «А ты думал, что девушки не бывают в Сети?» (том 13) — 26 935
  6. «Твоё имя» (Kimi no Na wa. Kadokawa Bunko) — 26 894
  7. «86» — 23 599
  8. «Восьмой сын? Не бывать этому!» (том 10) — 21 983
  9. «Танец клинка духовного элементалиста» (том 16) — 20 758
  10. «Сатана за работой! Старшая школа Н!» — 20 531
  11. «Дневник мудреца из параллельной вселенной» (том 2) — 18 857
  12. «Военная хроника маленькой девочки» (том 2) — 17 335
  13. «Из гарема в лабиринте другой вселенной» (том 7) — 16 862
  14. «Моя геройская академия: Архивы Юэй» (Boku no Hero Academia Yuuei Hakusho) (том 2) — 14 718
  15. «Легенды: Вне сезонов» (том 4) — 14 217
  16. «Драконья работа» (том 5) — 13 914
  17. «Сказочные хроники» (Fairytale Chronicle: Kuukiyomenai Isekai Life) (том 13) — 13 913
  18. «Военная хроника маленькой девочки» (том 3) — 13 104
  19. «Ре: Жизнь с нуля в другом мире» (том 11) — 12 835
  20. «Благослови этот чудесный мир!» (том 1) — 12 201

«Искусство меча Online», как и следовало ожидать, возглавило чарт продаж с солидным запасом. В честь выхода нового тома и фильма в одном из недельных топов даже промелькнул самый первый том, его общий тираж впечатляет — 816 417.

«Военная хроника маленькой девочки» в феврале сбавила обороты, и тем не менее: 93 660, плюс ещё 135 849 в январе — весьма неплохо для серии, которая раньше топов и не видывала.

Но до самых успешных по влиянию на продажи ранобе аниме прошлого года добраться не получится: если продажи «Военной хроники» уже пошли на спад, то «Благослови этот чудесный мир!», наоборот, демонстрирует потрясающую «выносливость» — с января 2016 года серия ни разу не покинула топ, лишь однажды оказавшись за пределами первой десятки, а с выходом нового сезона активизировалась больше прежнего: 111 642 ранобе за месяц, считая вместе со спин-оффом, — и это притом, что в феврале не выходило новых томов. Тираж всех томов в сумме за прошлый год составил 1 174 562 — и в этом есть все шансы повторить успех.

«Ре: Жизнь с нуля в другом мире» уступает немного, но почти по всем параметрам: и в топе февраля, и по результатам прошлого года (общий тираж составил 1 000 381), и по времени нахождения в топе — серия в нём с апреля, но может похвастаться тем, что ни разу не выпадала из топ-5. Отставание объясняется форой в несколько месяцев, которую имело «Благослови этот чудесный мир!». Сходны они и по характеру продаж, довольно ровных от месяца к месяцу, и распределяющихся между томами: так, у «Ре» за февраль в сумме 71 803 проданных ранобе при самых высоких продажах тома в 12 835, а у «Благослови этот чудесный мир!» вообще первый том попал на двадцатое место.

Из других наших старых знакомых стоит отметить «Необычное в магической школе», «Верховного владыку» и «Нет игры, нет жизни», не зря получающих новые полнометражки и сезоны, — они тоже постоянно обитают в чарте. У «Легенд» львиная доля продаж пришлась на вышедший в январе том, покинувший двадцатку с суммарным результатом в 118 407 за два месяца. Наконец, у «Подручного Луизы-Нулизы», про которого кто-то уже мог и забыть, вышел финальный том.

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