Новости аниме — лучшее за неделю

- Манга «Моя геройская академия» — всё, что вы хотели знать о «Моей геройской академии», но стеснялись спросить.
- «Рыцари и магия» — авторы, сэйю и трейлер — выглядит неплохо, но почему главный герой — трап?
- Манга «Блейм!» получит два российских издания — издательство XL Media вплотную взялось за мангу Цутому Нихея.
- «Необычное в магической школе: Девушка, которая зовёт звёзды» — второй трейлер и промо-арт — судя по арту, в фильме Тацуе предстоит встретиться с Сэйбер.
- «Вайолет Эвергарден» — второй буктрейлер — очень красивый ролик, не имеющий никакого отношения к будущему аниме.
- «12 войн» — анонс — ещё одна экранизация NisiOisin'а.
- «Жаркая ночь вместе с монахом…» — трейлер — кажется, всё-таки хентай.
- «Человек-дьявол: Плакса» — анонс, авторы и тизер — Netflix продолжает захватывать аниме.
- «Китята поют на песке» — авторы и трейлер — длинный и медитативный ролик показывает интересный мир и не очень интересных героев.
- «Берсерк 2» — трейлер — Гатс против Зодда.