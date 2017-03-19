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Осмысленные реплики: Зак Пенн про «Матрицу», Джеймс Ганн о «Стражах галактики 2» и Ридли Скотт со своими «Чужими»

Сценарист Зак Пенн, на которого повесили перезапуск или ремейк «Матрицы», не выдержал давления и взорвался:

Всё, что я могу сказать — ни у кого нет желания или права перезагружать «Матрицу». Люди, которые знакомы с «Аниматрицей» и комиксами, всё понимают. Cейчас могу лишь отреагировать на слова «перезапуск» или «ремейк» из статьи. Надо уже заканчивать обращать внимание на неточные новости. Нужны ли мне новые истории из вселенной «Матрицы»? Да. Потому что это — гениальная идея, генерирующая новые сюжеты.

Посмотрите, что происходит со вселенной «Людей Икс». «Логан: Росомаха», «Легион» и «Дэдпул»! Хотите, чтобы они перестали? Я точно нет.

• • •
Режиссёр Джеймс Ганн напомнил, что в «Стражах галактики 2» загадочную роль исполняет Сильвестр Сталлоне. И не только он:

У нас есть парочка персонажей — очень важных для киновселенной Marvel, которая дебютирует в сиквеле. Сильвестр Сталлоне играет одного из этих героев. Ещё мой хороший друг Майкл Розенбаум получил приличную партию в фильме и его персонаж работает в тандеме с персонажем Слая.

• • •
Режиссёр Ридли Скотт продолжает пересчитывать потенциальные продолжения «Чужого: Завета»:

Следующим фильмом мы буквально и вполне логически упрёмся головой в оригинального «Чужого». Если «Завет» оправдает надежды и его сиквел тоже будет прибыльным, то точно снимем ещё три фильма.

Кстати, следующую часть могут назвать «Чужой: Пробуждение». Живите теперь с этим.

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