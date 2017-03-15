Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 215: Эухенный Дербес

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Содержание
|00:00:26 —
|Шутки для Евгения
|00:02:54 —
|Ридли Скотт окончательно присосался к «Чужим»
|00:08:24 —
|Официальный анонс «Индианы Джонса 5»
|00:10:52 —
|Очередная интерпретация легенды о Робине Гуде с Марго Робби в главной роли
|00:12:52 —
|Конъюнктурный фильм от Стивена Спилберга
|00:17:48 —
|Смена пола в ремейке комедии «За бортом»
|00:21:14 —
|Экранизация игры Just Cause
|00:24:52 —
|Джо Карнахан покинул «Плохих парней 3»
|00:28:51 —
|Еву Грин зовут в «Дамбо»
|00:31:30 —
|Трейлеры: «Тяжёлая ночка», «Геошторм», «Атомная блондинка», «Форсаж 8»
|00:41:56 —
|Кадры и описание сюжета «Тора: Рагнарёка»
|00:44:46 —
|Домино в «Дэдпуле 2» сыграет чернокожая актриса
|00:46:11 —
|Сценарий очередной бондианы напишут прежние авторы
|00:49:00 —
|«Аватар 2» не выйдет в 2018 году
|00:59:40 —
|Сценарная комната для «Годзиллы против Кинг Конга»
|01:01:45 —
|«Чудо-женщина» — трейлер с предысторией
|01:04:16 —
|Трейлер нового фильма Эдгара Райта «На драйве»
|01:06:37 —
|«Трансформеры 5» для детей
|01:12:13 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|01:38:20 —
|Истории из жизни
|01:42:42 —
|Брат Сарика Андреасяна критикует «Стражей Галактики 2»
|01:50:52 —
|«Т2 Трейнспоттинг» (обсуждение)
|01:55:57 —
|«Конг: Остров черепа» (обсуждение со спойлерами)
|02:17:53 —
|«Красавица и Чудовище» (обсуждение со спойлерами)
|02:38:59 —
|Зачитываем отзывы и благодарим наших спонсоров
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