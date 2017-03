Ноль кадров в секунду. Выпуск 152: Потерявшиеся в песочницах

Содержание

00:57 — Кинопауза: Justice League: War

35:25 — Отталкивающий пиар Mass Effect: Andromeda

46:08 — Persona 5, Outlast Trinity, LawBreakers против Quake Champions

58:07 — Экранизация Just Cause, создание Conan Exiles, Dawn of War III, геймплей Shadow of War

1:13:29 — Своевременное возвращение Homefront: The Revolution и No Man's Sky

1:21:10 — Rain World и другие скорые релизы, кадры из Guardians Of The Galaxy, The Division: Year 2

1:33:36 — Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Final Fantasy XV и Гладиолус, Friday the 13th: The Game, перенос South Park: The Fractured but Whole

1:43:37 — Вопросы слушателей

2:24:00 — Илюхин и остальные про Ghost Recon: Wildlands

2:25:01 — Гринберг и Горов про Horizon: Zero Dawn

2:35:50 — Гринберг про Legend of Zelda: Breath of the Wild

3:05:43 — Гринберг про Nintendo Switch

3:17:07 — Горов про Leviathan: The Last Day of the Decade

3:21:41 — Горов про The Witcher

3:23:50 — Гринберг про NeiR: Automata

3:35:14 — Гогидзе про Earth Defense Force 4.1

3:39:57 — Илюхин про Amnesia: The Dark Descent

3:41:40 — Илюхин про Zup 3

3:43:05 — Илюхин про The Lady

3:44:34 — Илюхин про Styx: Shards of Darkness

3:47:55 — Илюхин про Halo и Halo 2