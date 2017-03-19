Новости игр — лучшее за неделю

- Обзор Nintendo Switch.
- История Nier и Drakengard.
- Анимация Mass Effect: Andromeda не будет исправлена первым патчем — готовьтесь романсить безэмоциональных пучеглазых губошлёпов со странными походками;
- The Disney Afternoon Collection — анонс сборника культовых платформеров с Dendy — не хотите ли выкупить крупицу детства за $ 20?
- Injustice 2 — трейлер Огненного Шторма — прямиком из «Дебилов с машиной времени»;
- Выход South Park: The Fractured but Whole снова откладывается — спасибо хоть не навсегда;
- Говорят, Крис — настоящий! — но вы вольны не верить;
- Outlast 2 вас изнасилует — но можно ли считать это изнасилованием, если вы добровольно запустите игру?..
- В этом году через PlayStation Now начнут стримить игры с PS4 — эксклюзивы PS4 на PC перестанут быть сказкой, но России это пока не касается;
- Успехи и будущее Horizon: Zero Dawn — Элой ещё вернётся;
- The Surge — дата выхода и второй CG-трейлер — футуристический Dark Souls всё ещё намечен на май.