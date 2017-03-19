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«Жаркая ночь вместе с монахом…» — трейлер

Горячая романтическая история начинается с того, что молодая девушка, только что пережившая тяжёлый разрыв отношений, вновь видится со своей первой любовью на школьной встрече выпускников. За годы Куджо превратился в красавца-мужчину… который, правда, является бритоголовым монахом и главным жрецом в семейном храме. Героиня думала, что монахам не позволено иметь романтических связей, но новая встреча пробудила давнюю страсть, и теперь девушку терзают сомнения по поводу правильности и уместности её новых отношений.

 
 
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Видео Жаркая ночь вместе с монахом… (Sōryo to Majiwaru Shikiyoku no Yoru ni...)
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