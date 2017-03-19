«Берсерк 2» — трейлер

Сериал «Берсерк 2» (Berserk) стартует 7 апреля. К касту присоединились Сатоми Араи (Куроко в «Индексе волшебства»), Суми Щимамото (Навсикая в «Навсикае из долины ветров»), Кента Мияке (Мохаммед Абдул в «Безумных приключениях ДжоДжо 2») и Ёщино Нандзё (Мария Осава в «Ханаан»). Они озвучат Ивалеру, Флору, Зодда и Соню соответственно.

Сюжет повествует о могучем воине по имени Гатс, он странствует по миру, похожему на средневековую Европу, но с демонами. Означенных демонов Гатс люто ненавидит и истребляет в надежде отомстить одному конкретному и крайне могущественному, в схватке с приспешниками которого он некогда потерял глаз, левую руку и ещё кое-что крайне ценное. Для этих целей Гатс использует арсенал, включающий в себя портативную пушку, встроенную в протез левой руки, многозарядный арбалет и огромный меч, который было бы не по силам поднять большинству обычных людей.