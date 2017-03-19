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«Берсерк 2» — трейлер

Сериал «Берсерк 2» (Berserk) стартует 7 апреля. К касту присоединились Сатоми Араи (Куроко в «Индексе волшебства»), Суми Щимамото (Навсикая в «Навсикае из долины ветров»), Кента Мияке (Мохаммед Абдул в «Безумных приключениях ДжоДжо 2») и Ёщино Нандзё (Мария Осава в «Ханаан»). Они озвучат Ивалеру, Флору, Зодда и Соню соответственно.

Сюжет повествует о могучем воине по имени Гатс, он странствует по миру, похожему на средневековую Европу, но с демонами. Означенных демонов Гатс люто ненавидит и истребляет в надежде отомстить одному конкретному и крайне могущественному, в схватке с приспешниками которого он некогда потерял глаз, левую руку и ещё кое-что крайне ценное. Для этих целей Гатс использует арсенал, включающий в себя портативную пушку, встроенную в протез левой руки, многозарядный арбалет и огромный меч, который было бы не по силам поднять большинству обычных людей.

 
 
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Видео Берсерк 2 (Berserk)
 23 июня 2016 годаВся правда об аниме «Берсерк» 22 марта 2016 годаАвторы и сэйю нового «Берсерка»
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