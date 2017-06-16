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Level-5 приобрела Comcept

Кто-то становится независимым, а кто-то независимость теряет. На днях фирма Level-5 объявила о приобретении студии Comcept, возглавляет которую отец Мегамана Кейдзи Инафуне.

Студия Comcept была основана в 2010 году и стала довольно занятным экспериментом: по сути, небольшая команда во главе с Инафуне не занималась разработкой игр как таковой, вместо этого генерируя концепты (отсюда и название) и перекладывая их воплощение на другие, более крупные студии. К сожалению, интересный эксперимент более-менее провалился: из всех задуманных Comcept игр лишь Soul Sacrifice получил достойное воплощение, в то время как Yaiba: Ninja Gaiden Z, Mighty No. 9 и ReCore разочаровали куда больше игроков, чем порадовали.

Инафуне уточнил, что на уже запущенной разработке Red Ash: The Indelible Legend смена владельцев не отразится. Увольнений в команде из 15 человек тоже не ожидается, а вот расширение штата очень вероятно. Есть подозрение, что Level-5 планирует превратить генераторов идей назад в полноценных разработчиков, чтобы те сами обеспечивали своим концептам достойное воплощение.

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Mighty No. 9 (PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PS Vita, Xbox 360, Xbox One, Wii U, 3DS) ReCore (PC, Xbox One)
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