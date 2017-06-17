Студия Warhorse и издательство Deep Silver объявили официальные системные требования Kingdom Come: Deliverance — RPG, выглядящей достаточно красиво, чтобы эта информация представляла немалый интерес со стороны потенциальных игроков.
Минимальные системные требования Kingdom Come: Deliverance:
- процессор уровня Intel Core i5-2500K (3.3 ГГц) или AMD Phenom II X4 9400;
- 6 ГБ оперативной памяти;
- видеокарта не хуже NVIDIA GTX 660 или AMD Radeon 7870;
- 30 ГБ свободного места.
Рекомендованные системные требования Kingdom Come: Deliverance:
- процессор уровня Intel Core i7 3770 (3,4 ГГц) или AMD AMD FX-8350 4 ГГц;
- 8 ГБ оперативной памяти;
- видеокарта не хуже NVIDIA GTX 1060 или AMD Radeon RX 580.
Авторы отдельно уточнили, что представленные требования — предварительные, так что до выхода игры 13 февраля их могут неоднократно поменять. Но в крайнем случае никто не помешает вам пойти в обход и купить Kingdom Come: Deliverance на консоли — там-то с системными требованиями всё понятно уже сейчас: PS4 и Xbox One для средних, PS4 Pro для высоких, Xbox One X для максимальных. Ну или типа того.