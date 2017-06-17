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Kingdom Come: Deliverance — системные требования

Студия Warhorse и издательство Deep Silver объявили официальные системные требования Kingdom Come: Deliverance — RPG, выглядящей достаточно красиво, чтобы эта информация представляла немалый интерес со стороны потенциальных игроков.

Минимальные системные требования Kingdom Come: Deliverance:

  • процессор уровня Intel Core i5-2500K (3.3 ГГц) или AMD Phenom II X4 9400;
  • 6 ГБ оперативной памяти;
  • видеокарта не хуже NVIDIA GTX 660 или AMD Radeon 7870;
  • 30 ГБ свободного места.

Рекомендованные системные требования Kingdom Come: Deliverance:

  • процессор уровня Intel Core i7 3770 (3,4 ГГц) или AMD AMD FX-8350 4 ГГц;
  • 8 ГБ оперативной памяти;
  • видеокарта не хуже NVIDIA GTX 1060 или AMD Radeon RX 580.

Авторы отдельно уточнили, что представленные требования — предварительные, так что до выхода игры 13 февраля их могут неоднократно поменять. Но в крайнем случае никто не помешает вам пойти в обход и купить Kingdom Come: Deliverance на консоли — там-то с системными требованиями всё понятно уже сейчас: PS4 и Xbox One для средних, PS4 Pro для высоких, Xbox One X для максимальных. Ну или типа того.

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Темы
 
Kingdom Come: Deliverance (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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