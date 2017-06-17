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Первоисточник: www.crunchyroll.com Прямая ссылка на новость:

«Рыцари Сидонии» и «Блейм!» получат продолжения

Выступая на международном фестивале анимационных фильмов Annecy во Франции, режиссёр Хироюки Сещита («Адзин: Получеловек», «Рыцари Сидонии: Война девятой планеты») сообщил о работе над продолжением сразу двух анимационных работ, основанных на манга-сериях Цутому Нихея: третьим сезоном телевизионного сериала «Рыцари Сидонии» (Sidonia no Kishi) и вторым фильмом «Блейм!» (BLAME!). Большие никаких подробностей, за исключением очевидной причастности ответственной за предыдущие экранизации команды во главе со студией Polygon Pictures, на данный момент нет.

Напомним сюжет «Рыцарей Сидонии» (сюжет «Блейма» напоминать не будем, благо вышел фильм месяц назад, лучше прочитайте нашу замечательную рецензию):

Действие разворачивается в далёком будущем в открытом космосе. За тысячу лет до описываемых событий Земля была уничтожена гигантскими, практически неуязвимыми и едва ли разумными инопланетными тварями под названием Гауна. Остатки человечества бежали из солнечной системы на гигантских космических кораблях, собранных из обломков с Земли — но и сейчас, десять веков спустя, пришельцы продолжают преследовать их, представляя серьёзнейшую опасность. Для собственной защиты люди научились строить гигантские механизированные орудия Морито, которые более-менее успешно выполняют своё предназначение. Вся жизнь главного героя по имени Нагате Таникадзе прошла глубоко в недрах корабля под названием Сидония, обитатели, которого, во-первых, создали общество, основанное на японской культуре, а во-вторых, не брезгуют генной инженерией, скрещивая людей с животными и растениями (получаются, например, люди, питающиеся посредством фотосинтеза), создавая клонов и даже выводя человеческие особи неопределённого пола. Вот только Нагате всего этого не знает: всю жизнь он провёл в изоляции, причём главным его развлечением были ежедневные тренировки на устаревшем меха-симуляторе. Когда же он всё-таки попадает в общество, то выясняется, что у парня просто-таки невероятные боевые навыки, и ему всенепременно нужно становиться настоящим пилотом.

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Рыцари Сидонии 3 (Sidonia no Kishi 3) Блейм 2 (BLAME! 2)
 19 ноября 2013 годаКосмические рыцари 4 мартаМангу «Рыцари Сидонии» издадут в России 13 мартаМанга «Блейм!» получит два российских издания 30 маяРецензия и отзывы на аниме «Блейм!» 25 февраля«Блейм!» — сэйю, дата выхода и новый трейлер
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