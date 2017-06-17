Бесплатная копия Fantasy General

Поток бесплатных игр продолжается. На этот раз, правда, нас возвращают совсем уж далеко в прошлое: в 1996 год.

На сайте GOG идёт финал распродажи — той самой, где за первую покупку полагается бесплатная копия Rebel Galaxy. Но с момента начала акции продавцы добавили ещё один потенциальный бонус: потратившие $ 10 также получат в коллекцию Alan Wake's American Nightmare.

Ну а чтобы привлечь к распродаже дополнительное внимание, там же началась раздача совсем уж бесплатной копии древней пошаговой стратегии Fantasy General — фэнтезийного спин-оффа когда-то популярного цикла Panzer General. Никаких покупок от вас не требуется: просто проходите по ссылке и забирайте вожделенный трофей.