Семейные склоки мира видеоигр

В седьмой части легендарного файтинга Tekken продолжаются кровавые разборки обладателей паспортов на фамилию Мисима. Сыновья, внуки, отцы и дедушки беспощадно лупят друг друга к нашей не омрачённой сантиментами радости. Несложно заметить, что когда в видеоиграх заходит речь о семейных отношениях, всё чаще можно увидеть неблагополучие, застарелую вражду и страстное желание родственничков вцепиться в горло представителям фамильного древа.

Не станем корить жестокосердных игровых сценаристов, их несложно и понять, и простить. Ведь мир цифровых развлечений, к счастью, бесконечно далёк от мира реального. Здесь, под Луной, мы трепетно ценим семью и в той или иной мере почитаем и любим своих родных. Обычно. Чаще всего. Недаром толстые и часто незамужние учительницы средних классов поясняют нам, что именно семья является важной ячейкой общества. В сценарном цеху геймдева иные ценности.

Дед на внука, сын на отца...

Уходя в мир видеоигр после напряжённого рабочего дня или испепеляющей мозг учёбы, мы вряд ли хотим отыгрывать роль весёлой бабушки, пекущей оладьи для внучат. Нам нужен конфликт, нужен вызов. Нужны страсть и всплеск эмоций, нужна инъекция адреналина. И уж если на экране монитора или телевизора перед нами предстаёт игровая версия семейной саги, то хорошая грызня между родственниками идёт проекту только на пользу.

Подобные беспощадные склоки начались в мире игр с давних времён, когда сценарии перестали писать на дрожащей от волнения коленке. В классике жанра RPG из лихих 90-х легко отыскать сюжет на тему «В семье одни уроды». Речь о культовой Baldur's Gate, обрушившейся на геймеров в 1998 году. По сюжету вы становитесь одним из многочисленных внебрачных сыновей зловредного бога Баала. Любвеобильный Баал, знатно покуролесив на просторах Забытых Королевств (популярнейший сеттинг D&D и нескольких авторитетных CRPG), оставил многочисленное потомство, представители которого стали зариться на папкин трон. Но как говорил известный пожилой шотландец, остаться должен только один. Дети Баала мутузили братишек и сестрёнок на протяжении двух номерных частей Baldur’s Gate и парочки увесистых дополнений, а мы получили на руки недавно переизданную классику жанра.

Детишки Баала выясняют отношения огнём и мечом.

На заре нового тысячелетия, в 2001-м, японские разработчики не менее громко высказались на тему отцов и детей в термоядерном ролевом хите Final Fantasy X. На фантастических просторах вселенной Спира главный герой — спортсмен и умница Тидус — преследовал родного отца Джехта со вполне серьёзными намерениями. Отец, к слову, был самым настоящим героем и много лет назад приложил руку к уничтожению гигантского морского чудища по кличке Грех. Но одолеть Греха удалось только ценой жертвоприношения одного из рыцарей. Джехт отдал жизнь за победу, но волей злой магии сам занял место Греха, став монстром. В финале Тидусу приходится сойтись в смертельной битве с преобразившимся отцом, ведь японские сценаристы явно считают чистый хэппи-энд уделом глупых лупоглазых гайдзинов.

Ты меня, отец, породил, ну а я тебя убью.

Классика слэшерного жанра — стильный готический боевик Devil May Cry — показывает, какими разными могут вырасти братья-близнецы. Данте и Вергилий воспитывались в дружной и счастливой семье. Отец, правда, был демоном, ну так это и в нашем мире не такая уж большая редкость. Братья выросли в крепких юношей со сверхспособностями, но их пути разошлись. Данте стал экзорцистом, взялся удачно шутить по любому поводу и лопать пиццу тоннами, как мутант из канализации. Вергилий же слегка повредился умом на почве сатанизма. В третьей игре с подзаголовком Dante’s Awakening Вергилий простодушно решил открыть посреди земного мегаполиса врата в ад... Пришлось вмешиваться Данте.

В чём сила, брат? В паре пистолетов и стильном плаще!

Мир комиксов, тесно связанный с видеоиграми, тоже не прочь продемонстрировать нам неприглядную сторону семейных уз. Любимец публики Росомаха-Логан волей судьбы бьётся насмерть с братом Виктором, получившим известность как Саблезубый. А когда-то их было не разлучить ни пулями, ни штыками; Виктор и Логан вместе служили в армии и прошли через горнило многих войн. В противостоянии братьев можно поучаствовать с геймпадом в руках, запустив прекрасный экшен от третьего лица X-Men Origins: Wolverine. Особенно ценна игра для обладателей PC, ведь хорошие слэшеры нередко обходят стороной эту гордую платформу, легкомысленно флиртуя с консолями различных поколений.

Логан сжимает брата в объятиях.

Наиболее крепкие корни семейная вражда пустила в жанре файтинга. Противостояние внутри фамилии Мисима из Tekken — не единственная мыльная опера с действием на боевых аренах. Популярнейший на просторах СНГ бренд Mortal Kombat в своих сюжетных историях повествует о многочисленных родственных связях между бойцами Смертельной Битвы. Принцесса Китана является приёмной дочерью уберзлодея Шао Кана и ненавидит «предка» всей душой. Волшебница Синдел числится матерью Китаны; зловещий мутант Милина называет отцом Шанг Тсунга (он искусственно вывел Милину в своих Ямах); Джонни Кейдж и Соня Блейд, устав от мордобоя, произвели на свет звезду Mortal Kombat X Кэсси Кейдж. И всех этих обитателей инфернальной Санта-Барбары легко можно натравить друг на друга по воле геймеров. Да, речь зашла об условностях специфического игрового жанра, но факт остаётся фактом: семейные узы не мешают участникам Mortal Kombat демонстрировать гипертрофированную жестокость по отношению к родным и близким.

Игры с претензией на историческую достоверность также поднимают проблемы семейной вражды. В XVIII веке похвастаться крепкой и дружной семьёй удавалось не каждому. По крайней мере, именно об этом нам рассказал блокбастер 2012 года от французского титана Ubisoft — третья номерная игра франчайза Assassin’s Creed. В центре сюжета — молодой ассасин Коннор. Юноша появился на свет в результате романа знатного англичанина Хэйтема Кенуэя и коренной американки из индейского племени. И всё бы ничего, отсутствие отцовского воспитания можно пережить, да вот только Коннор примкнул к ордену ассасинов, а его отец стал большой шишкой в рядах тамплиеров. Две эти силы ведут многовековую борьбу, так что Коннору приходится лично расправиться с родителем.

Коннора не остановит какая-то там Война за независимость Америки.

А в начале текущего года все любители хорроров и просто хороших игр тесно познакомились с самой жуткой семейкой за последние несколько лет истории геймдева. Бейкеры из Resident Evil 7 живут в старом, отвратного вида доме посреди болот Луизианы. Главный герой игры очень скоро убеждается, что это психи, маньяки, каннибалы, мутанты и вообще крайне неприятные в общении персоны. Разработчики седьмой части эпопеи о вирусах и ненасытных зомби показали высочайший уровень постановки с ракурсом от первого лица. Бейкеры шокируют. Причём семейная привязанность у них порой принимает мерзкие формы: за обеденным столом Бейкер-старший может отхватить ножом руку сынуле, рассердившись на скверное поведение отпрыска за трапезой.

А порой в играх появляется такая родня, что хоть она и не пытается устроить протагонисту локальный апокалипсис, но чистого вреда от таких родственных связей не оберёшься. Так, любимый в наших краях герой GTA IV Нико Беллик приезжает из Восточной Европы в Соединённые Штаты к кузену по имени Роман. Роман успел наплести Нико о своих блистательной карьере, несметных богатствах и райских условиях жизни. В реальности главному герою приходится поселиться в квартирке, оккупированной тараканами, и отгонять от кузена гангстеров, выбивающих долги. Такого двоюродного брата игроку в GTA IV очень хочется отпинать по... Впрочем, спросите у Эрика Картмана, куда лучше пинать непутёвого кузена.

Нико вынужден влипать в неприятности из-за кузена. Настроение на нуле.

Но не стоит думать, что игровые сценаристы скрывают от нас светлые стороны семейной жизни и пропагандируют склоки и распри. В мире игр хватает историй о крепких и дружных семьях. К примеру, братья из отличного приключения Brothers: A Tale of Two Sons даже управляются одним контроллером одновременно, настолько они близки.

В любом случае следует чётко отделять виртуальные истории от повседневной жизни. Семейство Мисима пускай дерётся в кровь и в буйство ярких спецэффектов, мы будем рады при этом находиться возле экрана посреди уюта наших семейных гнёзд и гнёздышек. А своих родных людей нужно ценить и любить. Здесь и сейчас.