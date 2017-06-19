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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

«Звёздный путь: Дискавери» получил дату выхода

Скитания по графику телепремьер остались позади, и «Звёздный путь: Дискавери» обзавёлся датой выхода — сериал стартует на канале CBS 24 сентября. Тогда же первый и второй эпизоды сериала станут доступны для подписчиков потокового сервиса CBS All Access. Далее новые серии будут появляться по воскресеньям на стриминговой платформе, что, впрочем, не уберегло сериал от хиатуса — первые восемь эпизодов 15-серийного первого сезона выйдут с 24 сентября по 5 ноября, после чего проект исчезнет с радаров до января.

Новая глава научно-фантастической эпопеи повествует о возглавляемой капитаном Лоркой (Джейсон Айзекс) команде космического корабля «Дискавери», отправившегося в межзвёздную экспедицию на поиски неизведанных миров и цивилизаций. Главных героев ждёт множество интересных и опасных приключений. Под командованием капитана Лорки трудится главная героиня истории — лейтенант Рэйнсфорд (Соникуа Мартин-Грин).

Вместе с Айзексом и Мартин-Грин в сериале снимаются Джеймс Фрейн, Мишель Йео, Даг Джонс, Энтони Рэпп, Шазад Латиф, Кристофер Оби и другие.

Исполнительными продюсерами сериала значатся Брайан Фуллер, Алекс Куртцман, Хизер Кадин, Гретхен Дж. Берг, Аарон Харбертс, Акива Голдсман, Род Родденберри и Тревор Рот. Производственный процесс курируют CBA Television Studios, Secret Hideout, Living Dead Guy Productions и Roddenberry Entertainment.

Дата выхода «Звёздного пути: Дискавери» запечатлена на выпущенном по такому случаю моушн-постере:

 
 

Впрочем, постер есть и в более привычном варианте:

Постеры сериала «Звёздный путь: Дискавери»
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