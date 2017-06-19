Фильм «Человек-паук: Возвращение домой» получит VR-игру

Нормальная игра про Человека-паука выйдет на PS4 только в 2018 году, но владельцы VR-шлемов смогут нацепить на себя его костюм уже 30 июня — за неделю до премьеры фильма «Человек-паук: Возвращение домой» в продажу поступит интерактивное приключение Spider-Man: Homecoming — Virtual Reality Experience.

Похоже, киноделы нашли себе новую площадку для создания дешёвых сопутствующих игрушек: сначала собранные на коленке творения выходили на консолях, потом перебрались на мобилки, а теперь вот настал черёд виртуальной реальности.

Впрочем, всегда есть шанс, что Spider-Man: Homecoming — Virtual Reality Experience окажется пусть коротким, но забавным произведением в духе Batman: Arkham VR — авторы паучьего симулятора даже сцену с надеванием маски позаимствовали.