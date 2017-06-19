Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 232: Фильмы про путешествия во времени

Видеоверсия с текстовой расшифровкой:
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Текстовая версия подкаста
Содержание
|01:09 —
|«Научные» путешествия во времени
|17:22 —
|Мелодрамы и драмы
|26:44 —
|Мысли и рассуждения
Аудиоверсия:
-
- 20
- 727
- Поделиться
-
- Содержание
Оценки
Поддержите подкаст на Patreon
Собрано $1539 из $2000
Ближайшая цель: Полностью отказываемся от рекламы в подкасте. Все целиПоддержать
Текстовая версия подкаста
Содержание
|01:07 —
|«Научные» путешествия во времени
|16:34 —
|Мелодрамы и драмы
|25:49 —
|Мысли и рассуждения