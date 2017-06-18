«12 войн» — cэйю

Выходящая в этом году телеэкранизация ранобэ всенародно любимого Нисио Исина «12 войн» (Juuni Taisen) обзавелась полным составом сэйю, озвучивающих участников грядущей «королевской битвы».

История «величайшей „королевской битвы“» рассказывает о двенадцати воинах с именами животных восточного зодиака. Каждый из них вынужден сражаться с другими, поставив жизнь и честь на кон, дабы исполнить лишь одно своё желание.