«12 войн» — cэйю

Выходящая в этом году телеэкранизация ранобэ всенародно любимого Нисио Исина «12 войн» (Juuni Taisen) обзавелась полным составом сэйю, озвучивающих участников грядущей «королевской битвы».
|
Сэйю
|Незуми
|Щун Хориэ
|Казума Хияма в «12 лет»
|Крыса. Настоящее имя — Цугиёщи Сумино. День рождения — 3 марта. Убивает врагов «стаей».
|Ущии
|Юуичиро Умехара
|Юджин Севен Старк в «Мобильном доспехе Гандаме: Сиротах железной крови», Такума Фудзи в «Маске тигра W»
|Бык. Настоящее имя — Эйдзи Кащии. День рождения — 2 февраля. Убивает напрямую.
|Тора
|Хироми Игаращи
|Уука Кояма в «Дураке, тестах и призванных существах», Хината Момосе в «Рыцарях Сидонии»
|Тигр. Настоящее имя — Канаэ Аира. День рождения — 1 января. Убивает мощными ударами, когда пьяна.
|Усаги
|Нобухико Окамото
|Акселератор в «Индексе волшебства» , Икта Солоркв «Небесном Альдерамине»
|Кролик. Подробности неизвестны. Убивает «странно».
|Тацуми Кёдаи Ани
|Такуя Эгучи
|Казуя Куджо в «Госике», Хачиман Хикигая в «Мой подростковый ромком не складывается, как и ожидалось»
|Дракон, старший брат. Настоящее имя — Нагаюки Цумита. День рождения — 11 ноября. Когда убивает, грабит жертвы.
|Тацуми Кёдаи Отото
|Кёске Ториуми
|Ютака Кёно в «Темнее черного», Диин Дии в «Хромированном Региосе»
|Змея, младший брат. Настоящее имя — Такеясу Цумита. День рождения — 10 октября. Когда убивает, грабит жертвы.
|Ума
|Хикару Мидорикава
|Лансер в «Судьбе Ноль», Кецуно Сеймей в «Гинтаме»
|Лошадь. Настоящее имя — Ёщими Сома. День рождения — 9 сентября. Убивает бесшумно.
|Хицудзи
|Чо
|Щачо в «Гинтаме», Патч в «Кайбе»
|Баран. Настоящее имя — Сумихико Цудзиие. День рождения — 8 августа. Убивает с помощью хитрости.
|Щурюу
|Саори Хаями
|Михо Азуки в «Бакумане», Саки Морими в «Восточном Эдеме»
|Обезьяна. Настоящее имя — Мисаки Юки. День рождения — 7 июля. Убивает, разрешая конфликты мирно.
|Ниватори
|Аяне Сакура
|Юико Эномото в «Лаборатории Любви», Рюка Нарусава в «Окультной девятке»
|Петух. Настоящее имя — Рёко Нива. День рождения — 6 июня. Убивает, заклёвывая врагов.
|Доцуку
|Томихиро Нищимура
|Коркус в «Берсерке», Карл Брандт в «Монстре»
|Собака. Настоящее имя — Мичио Цукуи. День рождения — 5 мая. Убивает, кусая врагов.
|Иноунощищи
|Ёко Хикаса
|Риас Гремори «Старшей школе DxD», Мио Акияма в «Кейоне»
|Свинья. Настоящее имя — Тощики Ино. День рождения — 4 апреля. Убивает в больших количествах.
История «величайшей „королевской битвы“» рассказывает о двенадцати воинах с именами животных восточного зодиака. Каждый из них вынужден сражаться с другими, поставив жизнь и честь на кон, дабы исполнить лишь одно своё желание.
|
Авторы
|Режиссёр
|Наото Хосода
|«Сатана за работой!»
|Сценарист
|Садаюки Мураи
|«Рыцари Сидонии»
|Дизайнер персонажей
|Чикащи Кадекару
|Второй дизайнер персонажей
|Го Щиина
|«Пожиратель богов»
|Студия
|Graphinica