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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«12 войн» — cэйю

Выходящая в этом году телеэкранизация ранобэ всенародно любимого Нисио Исина «12 войн» (Juuni Taisen) обзавелась полным составом сэйю, озвучивающих участников грядущей «королевской битвы».

Сэйю
Незуми Щун Хориэ Казума Хияма в «12 лет»
Крыса. Настоящее имя — Цугиёщи Сумино. День рождения — 3 марта. Убивает врагов «стаей».
Ущии Юуичиро Умехара Юджин Севен Старк в «Мобильном доспехе Гандаме: Сиротах железной крови», Такума Фудзи в «Маске тигра W»
Бык. Настоящее имя — Эйдзи Кащии. День рождения — 2 февраля. Убивает напрямую.
Тора Хироми Игаращи Уука Кояма в «Дураке, тестах и призванных существах», Хината Момосе в «Рыцарях Сидонии»
Тигр. Настоящее имя — Канаэ Аира. День рождения — 1 января. Убивает мощными ударами, когда пьяна.
Усаги Нобухико Окамото Акселератор в «Индексе волшебства» , Икта Солоркв «Небесном Альдерамине»
Кролик. Подробности неизвестны. Убивает «странно».
Тацуми Кёдаи Ани Такуя Эгучи Казуя Куджо в «Госике», Хачиман Хикигая в «Мой подростковый ромком не складывается, как и ожидалось»
Дракон, старший брат. Настоящее имя — Нагаюки Цумита. День рождения — 11 ноября. Когда убивает, грабит жертвы.
Тацуми Кёдаи Отото Кёске Ториуми Ютака Кёно в «Темнее черного», Диин Дии в «Хромированном Региосе»
Змея, младший брат. Настоящее имя — Такеясу Цумита. День рождения — 10 октября. Когда убивает, грабит жертвы.
Ума Хикару Мидорикава Лансер в «Судьбе Ноль», Кецуно Сеймей в «Гинтаме»
Лошадь. Настоящее имя — Ёщими Сома. День рождения — 9 сентября. Убивает бесшумно.
Хицудзи Чо Щачо в «Гинтаме», Патч в «Кайбе»
Баран. Настоящее имя — Сумихико Цудзиие. День рождения — 8 августа. Убивает с помощью хитрости.
Щурюу Саори Хаями Михо Азуки в «Бакумане», Саки Морими в «Восточном Эдеме»
Обезьяна. Настоящее имя — Мисаки Юки. День рождения — 7 июля. Убивает, разрешая конфликты мирно.
Ниватори Аяне Сакура Юико Эномото в «Лаборатории Любви», Рюка Нарусава в «Окультной девятке»
Петух. Настоящее имя — Рёко Нива. День рождения — 6 июня. Убивает, заклёвывая врагов.
Доцуку Томихиро Нищимура Коркус в «Берсерке», Карл Брандт в «Монстре»
Собака. Настоящее имя — Мичио Цукуи. День рождения — 5 мая. Убивает, кусая врагов.
Иноунощищи Ёко Хикаса Риас Гремори «Старшей школе DxD», Мио Акияма в «Кейоне»
Свинья. Настоящее имя — Тощики Ино. День рождения — 4 апреля. Убивает в больших количествах.

История «величайшей „королевской битвы“» рассказывает о двенадцати воинах с именами животных восточного зодиака. Каждый из них вынужден сражаться с другими, поставив жизнь и честь на кон, дабы исполнить лишь одно своё желание.

Авторы
Режиссёр Наото Хосода «Сатана за работой!»
Сценарист Садаюки Мураи «Рыцари Сидонии»
Дизайнер персонажей Чикащи Кадекару
Второй дизайнер персонажей Го Щиина «Пожиратель богов»
Студия Graphinica
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12 войн (Jūni Taisen)
 17 марта«12 войн» — анонс 31 марта«12 войн» — авторский состав и тизер
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