Расширенная вселенная Sony всё же может претендовать на Человека-паука

Студия Marvel начинает испытывать последствия от близкого сотрудничества со студией Sony. Во время пресс-тура, посвящённого выходу фильма «Человек-паук: Возвращение домой», Эми Паскаль объявила, что «Веном» и другие проекты в их расширенной вселенной таки связаны с персонажем, который недавно стал частью общего марвеловского достояния:

Всё происходит в том же мире, который мы создали для Питера Паркера. Может быть, появятся другие локации, но одна общая песочница для всех и полная взаимозаменимость.

Сидевший рядом Кевин Файги нервно улыбался и никак не прокомментировал высказывание Паскаль. Сложилось такое впечатление, что он услышал об этом в первый раз. Сам Файги недавно говорил, что не строит никаких планов на Венома и других героев и злодеев из комиксов про Человека-паука.

Интересно, как себе это представляет та же Паскаль? Две вселенные, объединённые Питером Паркером, но не признающие друг друга? Чрезвычайно сложно для широкой аудитории, которой будет непросто понять, почему в одном кадре присутствуют Том Холланд и Том Харди, но никто из них не упоминает ни Тони Старка, ни Стива Роджерса. Ну ведь первостепенный бред. Возможно, что накал событий во вселенной от Sony будет настолько незначительным, что они не помешают Marvel.

До этого момента планы Файги на Человека-паука были крайне ясными — сделать вместе с Sony трилогию, параллельно пристраивая его в сборные проекты, типа «Мстителей». Короче говоря, спасибо Эми Паскаль за сумятицу.