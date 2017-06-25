Новости кино — лучшее за неделю

- «Легенда о Коловрате» — трейлер с датой премьеры — триста русичей.
- Сама Чудо-женщина получает не чудо-деньги — скромные гонорары начинающих супергероев.
- Всех «Аватаров» начнут снимать в сентябре этого года — в один день Джеймс Кэмерон начнёт снимать все четыре сиквела.
- Расширенная вселенная Sony всё же может претендовать на Человека-паука — студия Sony продолжает держать Человека-паука за паутинки.
- Студия Lucasfilm прогнала двух режиссёров фильма про Хана Соло — творческие разногласия в далёкой галактике.
- «Последний рыцарь» собирает хуже первой части «Трансформеров» — американские зрители начали осознавать.
- Планы студии Sony на будущее общей с Marvel вселенной — вселенная станет расширяться по-тихонько.
- Фонд кино определился с поддержкой проектов лидеров индустрии — распределение средств прошло удачно для 16 из 24 фильмов.
- «Мир Юрского периода: Падшее царство» — постер — подзаголовок вместе числительного.
- Официально подтверждены все новые враги Годзиллы — возвращение классических кайдзю.
- «Наёмник» — трейлер без цензуры — кроваво, стильно и молодёжно.