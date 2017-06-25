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Первоисточник: forum.paradoxplaza.com Прямая ссылка на новость:

Paradox Interactive вернёт старые цены

Не любите моды? Что ж, у нас есть ещё одна приятная история об издателе, которому пришлось послушать разгневанную публику. Причём если Take-Two отделалась всего лишь разрешением модов, то Paradox Interactive (Cities: Skylines, Stellaris,Tyranny) придётся ударить по собственным ценам.

Дело в том, что какое-то время назад это издательство резко пересмотрело ценники на свои игры в Steam для ряда стран — в том числе и для России. И говоря «Пересмотрело» мы, само собой, подразумеваем «Задрало до небес». Представители Paradox Interactive объясняли это тем, что они очень долго не меняли своих запросов, закрывая глаза на, в частности, росты и падения курсов валют, но рано или поздно это должно было случиться. Публика же ответила очень явным и разгорячённым «НЕТ». Настолько явным, что издателю пришлось пойти на попятную.

Как только в Steam закончится распродажа, цены на его игры будут возвращены на место. Отменить подорожание во время акции работники Paradox Interactive, увы, не могут: Valve запрещает изменение цен для участников распродажи, а пропускать её полностью для издательства непозволительно. Надо сказать, впрочем, что решение о возвращении старых сцен было принято очень уж «своевременно»: случись это на пару дней раньше и никакая распродажа не смогла бы им помешать... Ну да всё лучше, чем ничего.

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