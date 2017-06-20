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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Шон Бин сыграет бандитского главаря в многосерийном боевике «Клятва»

Потоковый сервис Crackle успел неплохо зарекомендовать себя в деле создания оригинального контента — под его крылом вышли драмы «Искусство большего» и «Стартап», а также криминальная комедия «Большой куш». Нынче же в планах у Crackle ещё один многосерийный проект — экшен-драма «Клятва», главную роль в которой сыграет Шон Бин («Игра престолов», «Легенды»).

Десятисерийный боевик расскажет о порочном мире тайных сообществ и преступных организаций, влиться в которые могут лишь избранные. Участники этих сообществ пойдут на что угодно, защищая друг друга от внешних и внутренних врагов. Бин сыграет Тома Хэммонда — полицейского и по совместительству безжалостного лидера известной ОПГ, состоящей из копов. Неосторожно раскрыв себя фэбээровцу под прикрытием, Хэммонд попадает за решётку, но после отсидки намерен вернуть себе «трон», за который придётся побороться с теми, кто ещё вчера помогал ему управлять бандой.

Создателем, шоураннером и основным сценаристом выступает бывший полицейский Джо Хэлпин («Гавайи 5.0»), у которого за плечами семнадцать лет трудового стажа, двенадцать из которых он проработал под прикрытием. Первый эпизод срежиссирует Джефф Т. Томас («Подозреваемый», «Почти человек»). Исполнительными продюсерами наряду с Хэлпином выступают Кёртис 50 Cent Джексон, Тодд Хоффман, Деннис Ким. Премьера запланирована на следующий год.

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