Activision и Bungie объявили даты проведения бета-теста и системные требования Destiny 2 на PC.
Предзаказавшие шутер получат доступ к тестированию 28 августа, в то время как остальным желающим придётся прождать ещё день. Закончится же мероприятие 31 августа.
Минимальные системные требования Destiny 2:
- процессор уровня Intel Core i3-3250 или AMD FX-4350;
- 6 ГБ оперативной памяти;
- видеокарта не хуже NVIDIA GTX 660 (2 ГБ) или AMD Radeon 7850 (2 ГБ).
Рекомендованные системные требования Destiny 2:
- процессор уровня Intel Core i5-2400 или AMD Ryzen R5 1600X;
- 8 ГБ оперативной памяти;
- видеокарта не хуже NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon R9 390.
На данный момент эти требования касаются лишь бета-теста Destiny 2 и могут измениться к релизу.
Выход Destiny 2 на PC состоится 24 октября. Консольщики же получат игру заметно раньше 6 сентября.