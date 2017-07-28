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Destiny 2 — даты бета-теста и системные требования PC-версии

Activision и Bungie объявили даты проведения бета-теста и системные требования Destiny 2 на PC.

Предзаказавшие шутер получат доступ к тестированию 28 августа, в то время как остальным желающим придётся прождать ещё день. Закончится же мероприятие 31 августа.

Минимальные системные требования Destiny 2:

  • процессор уровня Intel Core i3-3250 или AMD FX-4350;
  • 6 ГБ оперативной памяти;
  • видеокарта не хуже NVIDIA GTX 660 (2 ГБ) или AMD Radeon 7850 (2 ГБ).

Рекомендованные системные требования Destiny 2:

  • процессор уровня Intel Core i5-2400 или AMD Ryzen R5 1600X;
  • 8 ГБ оперативной памяти;
  • видеокарта не хуже NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon R9 390.

На данный момент эти требования касаются лишь бета-теста Destiny 2 и могут измениться к релизу.

Выход Destiny 2 на PC состоится 24 октября. Консольщики же получат игру заметно раньше 6 сентября.

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Темы
 
Destiny 2 (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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