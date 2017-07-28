Activision и Bungie объявили даты проведения бета-теста и системные требования Destiny 2 на PC.

Предзаказавшие шутер получат доступ к тестированию 28 августа, в то время как остальным желающим придётся прождать ещё день. Закончится же мероприятие 31 августа.

Минимальные системные требования Destiny 2:

процессор уровня Intel Core i3-3250 или AMD FX-4350;

6 ГБ оперативной памяти;

видеокарта не хуже NVIDIA GTX 660 (2 ГБ) или AMD Radeon 7850 (2 ГБ).

Рекомендованные системные требования Destiny 2:

процессор уровня Intel Core i5-2400 или AMD Ryzen R5 1600X;

8 ГБ оперативной памяти;

видеокарта не хуже NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon R9 390.

На данный момент эти требования касаются лишь бета-теста Destiny 2 и могут измениться к релизу.

Выход Destiny 2 на PC состоится 24 октября. Консольщики же получат игру заметно раньше 6 сентября.