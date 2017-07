Wolfenstein II: The Freedom Chronicles — сезонный пропуск к The New Colossus

Wolfenstein II: The New Colossus производит впечатление очень хорошей игры, так что мы не будем журить авторов за предсказуемое до боли решение: анонс сезонного пропуска.

Набор дополнений, названный Wolfenstein II: The Freedom Chronicles, будет состоять из четырёх DLC.

Первое, Episode Zero можно получить как в составе Wolfenstein II: The Freedom Chronicles, так и по предзаказу Wolfenstein II: The New Colossus — эта миссия познакомит нас с тремя новыми играбельными персонажами, которым и будут посвящены «Хроники».

Второе, The Adventures of Gunslinger Joe, предложит взять на себя роль бывшего игрока в американский футбол и как следует потоптаться по нацистам как в Чикаго, так и в космосе.

Третье, The Diaries of Agent Silent Death, посвящено профессиональной убийцей бывшей агентессе ОСС, которая прокрадётся в нацистские бункеры, чтобы узнать правду об Операции Сан-Андерас.

Четвёртое, The Amazing Deeds of Captain Wilkins, забросит героя армии США на подконтрольную врагам Аляску, где он будет останавливать Операцию Чёрное Солнце.

Покупка Wolfenstein II: The Freedom Chronicles обойдётся желающим в $ 25. Сроки выхода дополнений и их геймплейные детали будут обнародованы позже. Сама же Wolfenstein II: The New Colossus выйдет 27 октября. И вот немного арта к ней: