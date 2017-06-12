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Wolfenstein II: The New Colossus — анонс, трейлер и дата выхода

Спустя без малого 40 лет с момента своего дебюта, серия Wolfenstein наконец-то доросла до второй части. Wolfenstein II: The New Colossus в очередной раз вытащит Бласковица из комы и бросит его на амбразуры победивших фашистов, однако на этот раз события будут не только зрелищнее и кровавей, но и смешнее — как минимум судя по на диво комедийному дебютному трейлеру, в котором находится место и фильме о дружбе между девушкой и гигантской железной собакой-убийцей, и поездкам на кресле-каталке, и мультяшным 2D-глюкам после приёма наркотиков. Хороший трейлер, короче.

Игра, меж тем, выйдет уже 27 октября. Платформы предсказуемы — PC, PS4 и Xbox One.

 
 
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Видео Wolfenstein II: The New Colossus (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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