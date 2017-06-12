Новости ретро-игр — лучшее за неделю

- Анонсированы новые Sega-приставки от AtGames, включая Mega Drive Mini — до 85 игр в комплекте, есть портативная версия.
- AtGames представила четыре консоли из семейства Atari Flashback — игр стало ещё больше и появилась версия с упором на игры Activision.
- Создатель Target: Renegade, Total Recall и Legend of Kage хочет делать игры для ZX Spectrum Next — но для этого ему нужны деньги, поэтому он вышел на «Патреон».
- Atari Box — новая консоль от Atari? — загадочное «новое железо», которое «много лет в разработке».
- Dominion, предшественница Puyo Puyo, найдена своим создателем и скоро появится в продаже — это как Columns, только с домино.
- Alex Kidd in Miracle World 2 — вышел неофициальный сиквел игры для Sega Master System — новые уровни, новая графика, новое всё.
- Mega Force — фанатский порт скролл-шутера на ZX Spectrum — первые плоды конкурса портов и адаптаций.
- Игра по мотивам мультфильма Titan A.E. нашлась у создателей Диззи — увы, неизвестно, смогут ли они её выпустить.
- В разработке Profanation 2: Escape from Abu Simbel — сиквел одной из самых сложных игр — играть будете на свой страх и риск.
- ULAX — отечественная разработка для расширения графики ZX Spectrum — как работает, пока не понятно, но результаты впечатляют.
- SokoBAArn — изометрический «Сокобан» про овцу — и этим сказано абсолютно всё.